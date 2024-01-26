Відновлення, реформи та залучення інвестицій: на що підуть 50 млрд від ЄС?

Україна одночасно проходить два дуже важливі процеси — відбудову та євроінтеграцію. Шлях до ЄС може й має посилити відновлення, яке базуватиметься на принципах "будуємо краще, ніж було", середньостроковому плануванні та імплементації найкращих європейських практик.

Втіленням цього підходу є Український Фонд (Ukraine Facility) — програма підтримки від ЄС для відновлення та модернізації України. За програмою очікується фінансування в розмірі 50 млрд євро упродовж 4 років.

Проте, програма є набагато ширшою, ніж просто фінансова допомога — вона передбачає втілення низки реформ, створення інструментів для залучення інвестицій та роботи з іншими донорами.

Робота над розробкою комплексної програми підтримки триває вже багато місяців спільно з партнерами з ЄС. У лютому очікується затвердження Українського Фонду Радою ЄС та Європарламентом.

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В основі програми — реалізація плану структурних реформ

Особливий акцент у плані реформ робиться на впровадженні реформи державного управління, належному врядуванні, верховенстві права, боротьбі з корупцією та раціональному управлінні фінансами.

Ukraine Facility базується на ключових наскрізних принципах — "відбудувати краще, ніж було", фінансовій стійкості, інклюзивності, прозорості та підзвітності. План реформ є рушійною силою для переходу України до зеленої, цифрової та інклюзивної економіки, і ці цілі інтегровані в усіх сферах економіки.

Важливо те, що багато кроків Парламенту та Уряду вже синхронізовані з Українським Фондом. Зокрема, йдеться про продовження реформи децентралізації — у рамках програми провідну роль у відновленні відіграють територіальні громади.

Вони відповідають за розробку планувальних документів, встановлення зв’язків із міжнародними партнерами та реалізацію проєктів відновлення.

Також з Ukraine Facility вже узгоджені кроки зі створення єдиної архітектури планувальних документів, зокрема програмі відповідає нещодавно презентована Державна стратегія регіонального розвитку.

У плані реформ також передбачена участь громадянського суспільства у відбудові. Йдеться про залучення стейкхолдерів до розробки планувальних документів та реалізації проєктів відбудови, яке стане можливим через уже запущену екосистему відбудови DREAM.

Фінансування після оцінки прогресу реформ

Для досягнення спільно визначених Україною та ЄС цілей необхідно повноцінно виконувати заходи в рамках Ukraine Facility — проводити реформи, засвоювати виділені від ЄС кошти, залучати приватні інвестиції.

Програма складається з 3 компонентів, які мають працювати в комплексі. Компонент 1 передбачає найбільшу частину коштів (орієнтовно 38 млрд євро), які направлятимуться до загального фонду держбюджету, зокрема на потреби відновлення.

Компонент 2 спрямований на розвиток інструментів залучення державних і приватних інвестицій (очікується 8 млрд євро). Ще 2,5 млрд євро мають виділити в рамках компонента 3 — на програми технічної підтримки для посилення спроможності уряду, регіональної та місцевої влади та громадянського суспільства.

До бюджету кошти мають перераховуватися частинами (щоквартально) — і лише після того, як буде виконано необхідні кроки для імплементації реформ. Така система взаємодії, коли підтримка надається після перевірки виконання "домашнього завдання", уже відпрацьована з Міжнародним валютним фондом.

Також Єврокомісія буде здійснювати аудит, контроль за використанням інвестицій, перевіряти ефективність механізмів запобігання корупції тощо.

Механізм Українського Фонду також відкриває можливість використовувати внески інших донорів завдяки роботі мультидонорської платформи координації допомоги G7. На потреби відновлення можуть бути використані доходи, отримані від заморожених російських активів.

Відбудова та відновлення ключових галузей

Насамперед Український Фонд має на меті відбудову постраждалої внаслідок війни інфраструктури, її модернізацію та безпеку. Було визначено 4 сектори економіки, які мають стати бустером стрімкого зростання — енергетика, сільське господарство, транспорт та експортна логістика, критично важлива сировина.

Також має бути надана серйозна підтримка основним сферам, від яких залежить задоволення базових потреб українців — йдеться про медицину, освіту, житло.

Розроблена орієнтовна оцінка необхідних витрат до кінця 2027 року на покриття ключових сфер відновлення. Уряд розраховує на їх фінансування у рамках Компонента 1.

Відновлення та розвиток соціальної інфраструктури для громадян. У межах Українського Фонду очікується 700 млн євро на програму єВідновлення для надання компенсацій за пошкоджене та знищене житло.

Ще 450 млн євро мають забезпечити відбудову закладів соціальної інфраструктури, зокрема шкіл та лікарень. Йдеться не лише про безпосередню відбудову, але й покращення доступу до медицини, зокрема реабілітації, створення безпечних умов для здобуття освіти.

Програма має передбачати 450 млн євро на ремонт та модернізацію мережі медичних закладів, а також 750 млн євро — на забезпечення укриттями закладів середньої освіти.

Відновлення та розвиток транспортної інфраструктури та логістики. На відбудову та відновлення пошкоджених та зруйнованих об’єктів транспортної інфраструктури є потреба в 400 млн євро.

Відновлення та розвиток експортно-логістичного потенціалу України має фокусуватися на мережі TEN-T. Це основна транспортна система, що з’єднує великі міста, пункти перетину кордону з державами-членами ЄС та Молдовою, а також великі порти та аеропорти.

Йдеться також про необхідність будівництва колій шириною 1435 мм на заході України, реконструкцію пунктів пропуску на кордонах із країнами ЄС, розвиток та захист портового кластеру Дунаю та портів Великої Одеси.

Відновлення та розвиток енергетичної системи. Уряд очікує 600 млн євро на підтримку, захист та модернізацію енергетичної інфраструктури в рамках Ukraine Facility.

Заходи з модернізації енергетичного сектору включають зелений перехід та збільшення частки відновлюваної енергетики, об’єднання з енергосистемою ЄС, забезпечення енергоефективного споживання, зокрема будівель та в секторі централізованого постачання.

В умовах атак на енергетичні об’єкти також дуже важливо продовжувати децентралізацію енерговиробництва та розвивати малу генерацію.

Відновлення та підтримка агросектору та видобування критично важливих матеріалів. Сільське господарство значно постраждало від війни. Згідно з планом реформ, галузь потребує модернізації, впровадження нових екологічніших методів.

Окрема проблема — замінування сільськогосподарських земель. На гуманітарне розмінування є потреба у 200 млн євро. Галузь добування та виробництва критичних матеріалів є стратегічно важливою та перспективною для інвестицій, але потребує більш сучасних технологій.

Основна умова для розвитку як аграрного, так і видобувального секторів — перехід до виробництва та експорту не лише сировини, а і продукції з вищою доданою вартістю.

Підтримка бізнесу. План реформ фокусується на впровадженні програм стимулювання та фінансування для малих та середніх підприємств, підтримці індустріальних парків, посиленні зеленої технологічної модернізації, стимулюванні інновацій.

Очікується 1,9 млрд євро на підтримку грантових програм для бізнесу, у тому числі eRobota та "Доступні кредити 5-7-9%".

Підтримка та реформи як шлях до зростання

Експерти розрахували ймовірний ефект впровадження заходів у рамках Українського Фонду. За оптимістичним сценарієм, реальний ВВП рівня 2021 року повернеться у 2028 році.

Завдяки структурним реформам та притоку інвестицій до 2033 року економіка може зрости на 40% порівняно з 2021 роком. Це дає надію на те, що Україна із часом зможе досягти темпів зростання, які мали країни Східної Європи на етапі підготовки до вступу в ЄС на початку 2000-х років. Глобальна мета — наблизитися до рівня життя та доходів населення ЄС менш ніж за одне покоління.

Звичайно, ми не можемо говорити про надійність будь-яких розрахунків, поки триває війна. Проте, якщо подивитися на події з історичної точки зору, подолання наслідків війни за допомоги потужних партнерів допомогло стати на шлях процвітання багатьом країнам світу — Японії, Південній Кореї, Ізраїлю.

Не є винятком і країни Західної Європи, які відновилися та почали потужно зростати завдяки "плану Маршалла" від Сполучених Штатів. Символічно, що саме "план Маршалла" називають одним із перших поштовхів до створення ЄС.

Ми повинні докласти максимум зусиль, щоб відновлення та євроінтеграція стали таким історичним проривом та запорукою успіху і для нашої держави.