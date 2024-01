Британська фірма доставки "звільнила" ШІ після того, як чат-бот образив свою ж компанію

Британська фірма доставки Dynamic Parcel Distribution(DPD) відключила чат-бот помічника, після інциденту з іронічною образою своєї ж компанії.

Про це повідомляє Reuters.

18 січня користувач послуг DPD, обурений неможливістю онлайн-консультанта який був чат-ботом на основі ШІ відповісти на питання щодо доставлення посилки, змусив бота скласти віршик про низький рівень якості послуг компанії DPD.

Parcel delivery firm DPD have replaced their customer service chat with an AI robot thing. It’s utterly useless at answering any queries, and when asked, it happily produced a poem about how terrible they are as a company. It also swore at me. 😂 pic.twitter.com/vjWlrIP3wn