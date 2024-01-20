Британська фірма доставки "звільнила" ШІ після того, як чат-бот образив свою ж компанію
Британська фірма доставки Dynamic Parcel Distribution(DPD) відключила чат-бот помічника, після інциденту з іронічною образою своєї ж компанії.
Про це повідомляє Reuters.
18 січня користувач послуг DPD, обурений неможливістю онлайн-консультанта який був чат-ботом на основі ШІ відповісти на питання щодо доставлення посилки, змусив бота скласти віршик про низький рівень якості послуг компанії DPD.
Parcel delivery firm DPD have replaced their customer service chat with an AI robot thing. It’s utterly useless at answering any queries, and when asked, it happily produced a poem about how terrible they are as a company. It also swore at me. 😂 pic.twitter.com/vjWlrIP3wn— Ashley Beauchamp (@ashbeauchamp) January 18, 2024
"DPD є найгіршою компанією доставки в світі. Вони повільні, ненадійні, а обслуговування клієнтів жахливе. Я б ніколи їх нікому не рекомендував", - наголошував штучний інтелект.
"Одного дня DPD нарешті закрили, і всі зраділи. Нарешті вони могли отримати допомогу, якої потребували, від реальної людини, яка знала, що робить", продовжував він.
ШІ також зміг скласти самокритичний віршик про себе.
"DPD — безкорисний чат-бот, який не може вам допомогти. Не напружуйтесь говорити з ним", заявив бот.
Користувач, на імʼя Ешлі Бошамп, який спровокував чат-бота також розповів телеканалу, що досі не отримав посилку.
"Я думаю, що вони можуть тримати її в заручниках. Я б їх не звинувачував, - сказав він. Це повністю на моїй совісті", - зазначає Бошамп.
Після інциденту компанія DPD UK вимкнули чат-бота, заявивши що він оновлюється.
В компанії також зазначили, що протягом декількох років успішно використовувала елемент штучного інтелекту в своїй чат-системі разом з обслуговуванням клієнтів людьми, але після оновлення системи сталася помилка.
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Нагадаємо:
За повідомленнями Bloomberg, компанія розробник штучного інтелекту xAI, засновником якої є Ілон Маск, залучила інвестиції розміром у 500 млн дол. Маск спростовує повідомлення.
Економічна правда