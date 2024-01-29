Китай схвалив понад 40 моделей ШІ для загального використання за останні шість місяців

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Китай затвердив понад 40 моделей штучного інтелекту (ШІ) для загального використання протягом перших шести місяців з моменту запуску відповідної програми, прагнучи наздогнати США у цій сфері.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що за останній тиждень китайські регулюючі органи схвалили загалом 14 великих мовних моделей (LLM) для загального використання. Загалом це вже четверта партія схвалень, наданих Китаєм, враховуючи Xiaomi Corp, 4Paradigm та 01.AI.

У серпні 2023 року влада Китаю почала вимагати від технологічних компаній отримати схвалення від регуляторів для відкриття своїх LLM для громадськості. Відповідний підхід підкреслює наміри Пекіна як до розвитку технології ШІ, так і до контролю над нею.

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Після першого схвалення у серпні китайські регулюючі органи надали ще дві партії схвалень у листопаді та грудні. Хоча уряд не оприлюднив точний список схвалених компаній, одне з державних китайських ЗМІ повідомило, що було схвалено понад 40 моделей ШІ.

"Китайські компанії поспішають розробляти продукти ШІ з тих пір, як чат-бот OpenAI ChatGPT захопив світ у 2022 році. На той час у Китаї було 130 магістерських програм, що становило 40% від загальної кількості в усьому світі і трохи поступалося 50% Сполучених Штатів", – йдеться в повідомленні.

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Генеральний директор Alphabet, яка є материнською компанією Google, Сундар Пічаї очікує, що Китай буде "в авангарді" штучного інтелекту, і сказав, що для США важливо співпрацювати з Пекіном.