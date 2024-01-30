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Автомобілі Stellantis Peugeot використовують ChatGPT для спілкування з водіями

Вівторок, 30 січня 2024, 20:15 - Анастасія Дячкіна
 
фото: Getty Images

Автовиробник Peugeot, який належить Stellantis, використає ChatGPT для покращення голосового помічника у своїх автомобілях та фургонах. 

Про це пише Reuters.

Таким чином французький бренд приєднується до таких конкурентів, як Volkswagen та Mercedes-Benz, у використанні популярного чат-бота зі штучним інтелектом.

"Ми запровадимо ChatGPT у всіх автомобілях, включаючи нову модель e-3008, і невеликих комерційних транспортних засобах", – сказав директор продуктового плану Peugeot Джером Мішерон. 

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31 січня Peugeot запустить пілотну версію сервісу ChatGPT, який зможе підключатися до засобів керування автомобілем і відповідати на багато загальних чи пов’язаних із навігацією питань, у п’яти країнах – Франції, Великій Британії, Німеччині, Італії та Іспанії. Цього року послуга має стати стандартною.

Peugeot також заявила, що запровадить нову восьмирічну гарантію на e-3008 порівняно з поточною дворічною гарантією на свої автомобілі, щоб спробувати заохотити більше водіїв переходити на електрику.

Нагадаємо: 

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Німецький автовиробник Volkswagen оголосив про плани додати підтримку популярного чат-бота ChatGPT на основі штучного інтелекту в свої автомобілі, оснащені голосовим помічником IDA.

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