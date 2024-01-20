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Британская фирма доставки "уволила" ИИ после того, как чат-бот оскорбил свою же компанию

Суббота, 20 января 2024, 16:30 - Экономическая правда

Британская фирма доставки Dynamic Parcel Distribution (DPD) отключила чат-бот помощника, после инцидента с ироничным оскорблением своей же компании.

Об этом сообщает Reuters.

18 января пользователь услуг DPD, возмущенный невозможностью онлайн-консультанта который был чат-ботом на основе ИИ ответить на вопрос о доставке посылки, заставил бота сочинить стишок о низком уровне качества услуг компании DPD.

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"DPD является худшей компанией доставки в мире. Они медленные, ненадежные, а обслуживание клиентов ужасное. Я бы никогда их никому не рекомендовал", - подчеркивал искусственный интеллект. 

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"Однажды DPD наконец закрыли, и все обрадовались. Наконец они могли получить помощь, в которой нуждались, от реального человека, который знал, что делает", продолжал он.

ИИ также смог сочинить самокритичный стишок о себе.

"DPD - бесполезный чат-бот, который не может вам помочь. Не напрягайтесь говорить с ним", заявил бот.

Пользователь по имени Эшли Бошамп, который спровоцировал чат-бота, также рассказал телеканалу, что до сих пор не получил посылку. 

"Я думаю, что они могут держать ее в заложниках. Я бы их не обвинял, - сказал он. Это полностью на моей совести", - отмечает Бошамп.

После инцидента компания DPD UK выключили чат-бота, заявив что он обновляется. 

В компании также отметили, что в течение нескольких лет успешно использовала элемент искусственного интеллекта в своей чат-системе вместе с обслуживанием клиентов людьми, но после обновления системы произошла ошибка.

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Напомним:

По сообщениям Bloomberg, компания разработчик искусственного интеллекта xAI, основателем которой является Илон Маск, привлекла инвестиции размером в 500 млн долл. Маск опровергает сообщения.

Экономическая правда

доставка Британия технології
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