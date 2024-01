Британская фирма доставки Dynamic Parcel Distribution (DPD) отключила чат-бот помощника, после инцидента с ироничным оскорблением своей же компании.

Об этом сообщает Reuters.

18 января пользователь услуг DPD, возмущенный невозможностью онлайн-консультанта который был чат-ботом на основе ИИ ответить на вопрос о доставке посылки, заставил бота сочинить стишок о низком уровне качества услуг компании DPD.

Parcel delivery firm DPD have replaced their customer service chat with an AI robot thing. It’s utterly useless at answering any queries, and when asked, it happily produced a poem about how terrible they are as a company. It also swore at me. 😂 pic.twitter.com/vjWlrIP3wn