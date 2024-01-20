Британская фирма доставки "уволила" ИИ после того, как чат-бот оскорбил свою же компанию
Британская фирма доставки Dynamic Parcel Distribution (DPD) отключила чат-бот помощника, после инцидента с ироничным оскорблением своей же компании.
Об этом сообщает Reuters.
18 января пользователь услуг DPD, возмущенный невозможностью онлайн-консультанта который был чат-ботом на основе ИИ ответить на вопрос о доставке посылки, заставил бота сочинить стишок о низком уровне качества услуг компании DPD.
Parcel delivery firm DPD have replaced their customer service chat with an AI robot thing. It’s utterly useless at answering any queries, and when asked, it happily produced a poem about how terrible they are as a company. It also swore at me. 😂 pic.twitter.com/vjWlrIP3wn— Ashley Beauchamp (@ashbeauchamp) January 18, 2024
"DPD является худшей компанией доставки в мире. Они медленные, ненадежные, а обслуживание клиентов ужасное. Я бы никогда их никому не рекомендовал", - подчеркивал искусственный интеллект.
"Однажды DPD наконец закрыли, и все обрадовались. Наконец они могли получить помощь, в которой нуждались, от реального человека, который знал, что делает", продолжал он.
ИИ также смог сочинить самокритичный стишок о себе.
"DPD - бесполезный чат-бот, который не может вам помочь. Не напрягайтесь говорить с ним", заявил бот.
Пользователь по имени Эшли Бошамп, который спровоцировал чат-бота, также рассказал телеканалу, что до сих пор не получил посылку.
"Я думаю, что они могут держать ее в заложниках. Я бы их не обвинял, - сказал он. Это полностью на моей совести", - отмечает Бошамп.
После инцидента компания DPD UK выключили чат-бота, заявив что он обновляется.
В компании также отметили, что в течение нескольких лет успешно использовала элемент искусственного интеллекта в своей чат-системе вместе с обслуживанием клиентов людьми, но после обновления системы произошла ошибка.
Читайте также: Война, искусственный интеллект и "ода капитализму". Главное с форума в Давосе
Напомним:
По сообщениям Bloomberg, компания разработчик искусственного интеллекта xAI, основателем которой является Илон Маск, привлекла инвестиции размером в 500 млн долл. Маск опровергает сообщения.
Экономическая правда