У країнах ЄС встановлять ліміт на платежі готівкою 

Максимальний ліміт для готівкових платежів у ЄС становитиме 10 000 євро, а суб’єкти фінансового моніторингу повинні будуть ідентифікувати та підтвердити особу, яка час від часу здійснює операції з готівкою на суму від 3 000 до 10 000 євро.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Рада ЄС та парламент повідомили, що фіналізували угоду щодо нового пакету боротьби з відмиванням грошей. Заходи спрямовані на захист громадян ЄС та фінансової системи ЄС від відмивання грошей та фінансування тероризму.

Однак закон ще має бути офіційно схвалений Європейським парламентом та країнами ЄС.

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Загалом, Рада ЄС та парламент дійшли висновку, що в масштабі всього ЄС необхідний максимальний ліміт для готівкових платежів у розмірі 10 000 євро ускладнить відмивання брудних грошей злочинцям. Держави-члени матимуть можливість знижувати максимальну межу.

Згідно з попередньою угодою зобов’язані особи повинні будуть ідентифікувати та перевірити особу, яка здійснює операції готівкою від 3 000 до 10 000 євро.

Торговці розкішшю та продавці криптовалют зобов’язані будуть підтверджувати клієнтів.

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Посилюються правила стосовно торгівлі ювелірними виробами, дорогими автомобілями, приватними літаками і яхтами.

Згідно з угодою, з 2029 року новий закон також застосовуватиметься до фінансово сильних футбольних клубів. Це пов’язано з тим, що професійний футбол з мільярдними інвестиціями з третіх країн вважається "потенційними воротами для відмивання грошей у Європі". Однак, оскільки сектор та його ризики сильно відрізняються, держави-члени матимуть можливість виключити їх зі списку, якщо вони мають низький ризик.

Уповноважені організації, такі як фінансові установи, банки, агентства нерухомості, служби управління активами, казино, торгові підприємства, відіграватимуть центральну роль посередників у системі боротьби з відмиванням грошей та протидією фінансуванню тероризму.

Угода розширює список суб'єктів фінмоніторингу. Нові правила охоплюватимуть більшу частину крипто-сектору, змушуючи всіх постачальників послуг криптоактивів (CASP) проводити комплексну перевірку своїх клієнтів. Згідно з угодою, CASP повинні застосовувати заходи комплексної перевірки клієнтів при здійсненні транзакцій на суму 1000 євро і більше.

Підрозділи фінансової розвідки матимуть негайний та прямий доступ до фінансової, адміністративної та правоохоронної інформації. Зокрема, включаючи:

податкову інформацію,

інформацію про кошти та інші активи, заморожені відповідно до цільових фінансових санкцій,

інформацію про перекази коштів та криптопереведення,

інформацію про національні автомобільні операції у реєстрах транспортних засобів, літаків та плавзасобів,

митні дані,

національні реєстри зброї та озброєнь тощо.

Нові правила будуть контролюватися національними органами влади та координуватися новим Європейським агентством з боротьби з відмиванням грошей – Anti Money Laundering Authority (AMLA).