Брюссель проводить аудит поставок зброї країнами ЄС в Україну

До 1 лютого Європейська служба зовнішніх звʼязків (EEAS) хоче провести аудит поставок зброї країнами ЄС в Україну, з тим, щоб він був представлений на саміті лідерів ЄС.

Про це пише Financial Times із посиланням на трьох європейських дипломатів.

Аудит проводиться після вимоги канцлера Німеччини Олафа Шольца порівняти військові постачання країн ЄС в Україну. Шольц назвав надто маленькими ті обсяги постачання зброї Україні, які більшість країн-членів запланували на 2024 рік, та закликав збільшити допомогу й визначитися з цими планами до саміту ЄС.

Цей заклик до більшої прозорості підтримують високопосадовці в Брюсселі, які вважають, що деякі країни можуть надати більше зброї у критичний момент конфлікту.

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Висновки планується підготувати до саміту лідерів ЄС, що запланований на 1 лютого.

Аудит EEAS, яку очолює Жозеп Боррель, буде опиратися на матеріали, надані державами ЄС у відповідь на запити.

При цьому, як стверджують джерела, деякі країни не бажають ділитися повними даними.

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Нагадуємо:

З початку повномасштабного вторгнення США виділив Києву 71,3 млрд доларів, з яких 43,8 млрд доларів – на військову підтримку.

До кінця жовтня 2023 року Німеччина надала військову допомогу Україні на понад €17 млрд. Це упʼятеро більше, ніж другий за обсягами допомоги спонсор серед країн ЄС - Данія. Такі дані наводить Кільський інститут світової економіки.

Найбільшими надавачами військової допомоги Україні також вважаються Великобританія, Норвегія, Данія, Польща, Нідерланди, Канада, Швеція і Фінляндія.