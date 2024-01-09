У Німеччині проаналізували, чому в Росію досі експортуються товари з ЄС

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну експорт з ЄС до Росії хоча і скоротився на дві третини, але досі складає 37% від довоєнного рівня.

Причини, чому Європа зберігає на досить високому рівні експорт в країну-агресорку, проаналізували в Мюнхенському інституті економічних досліджень Ifo, пише Європейска правда з посиланням на Spiegel.

Однією з причин все ще високого обсягу експорту до Росії є те, що лише 32% всіх товарів з ЄС підпадають під санкції.

"Що стосується предметів розкоші, то, наприклад, експорт шампанського в Росію підпадає під санкції, але не просекко", – прокоментувала у вівторок Феодора Теті, заступниця керівника Центру зовнішньої торгівлі Ifo.

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Крім того, багато товарів з ЄС, що потрапили під санкції, можуть постачатися до Росії опосередковано через треті країни, як свідчать оцінки нової бази даних санкцій Ifo.

За даними Інституту Ifo, близько третини санкційних товарів відсутні у Росії порівняно з довоєнним періодом через експортні обмеження ЄС та інших західних країн.

Для Росії Китай є найважливішою альтернативною країною походження продуктів, які потрапили під санкції: 61 відсоток цих товарів походять з Китаю. У 2021 році ця частка становила лише 35 відсотків.

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13 відсотків усіх товарів, що потрапили під санкції Заходу, надходять до Росії з Туреччини – у 2021 році це було трохи менше 3 відсотків.

З Вірменії Росія зараз також отримує невелику частку – близько 1 відсотка – всіх санкційних товарів. За цей же період експорт з ЄС до Вірменії подвоївся.

"У випадку з Китаєм збільшення експорту до Росії можна принаймні частково пояснити зростанням внутрішнього виробництва. Однак у випадку Туреччини та Вірменії раптове і різке збільшення експорту до Росії викликає підозри в ухилянні від санкцій", – сказала Теті.

Згідно з останніми даними Федерального статистичного відомства, німецький експорт до Росії за рік впав приблизно на 38 відсотків до близько 0,8 мільярда євро в листопаді 2023 року. Відповідно, в листопаді Росія посіла 16-е місце серед найважливіших країн призначення для німецького експорту за межами ЄС. У лютому 2022 року, за місяць до нападу на Україну, Росія була на 5-му місці.

Нагадуємо:

Рада Європейського Союзу 18 грудня завершила процес ухвалення дванадцятого пакета санкцій проти Росії.

12-й пакет санкцій передбачає заборону на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передання діамантів із Росії.

У грудні прем’єр-міністерки Литви, Латвії та Естонії підписали спільну декларацію про єдине регіональне застосування санкцій Європейського Союзу проти Росії та Білорусі, щоб зменшити ризики обходу обмежень.