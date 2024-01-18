Україна переконала Європу в надійності власних сховищ газу - глава "Нафтогазу" в Давосі

Низка європейських газових трейдерів переконалися в надійності підземних сховищ газу в Україні та мають намір збільшити обсяги газу в українських ПСГ на наступну зиму.

Про це повідомив глава Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов у кулуарах Українського сніданку в Давосі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Мені вдалося зустрітися тут, у Давосі, з низкою європейських трейдерів, і ми підтвердили зростання обсягів зберігання газу на наступну зиму. У нас є потужності, є можливості, які ми пропонуємо", - сказав Чернишов у четвер агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах Українського сніданку в Давосі, організованого Фондом Віктора Пінчука.

За його словами, цей рік показав, що Україна є надійним партнером у частині зберігання природного газу: "Ми зберігаємо і зберігали 2,5 млрд куб. м газу".

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"Україна має позиціонувати себе як енергетичний хаб Європи, яка може зберігати, виробляти, транспортувати і розподіляти енергію", - наголосив глава "Нафтогазу".

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Щорічний форум у Давосі відбувається з 15 по 19 січня.

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