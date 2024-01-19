В странах ЕС установят лимит на платежи наличными 

Максимальный лимит для наличных платежей в ЕС составит 10 000 евро, а субъекты финансового мониторинга должны будут идентифицировать и подтвердить лицо, которое время от времени осуществляет операции с наличными на сумму от 3 000 до 10 000 евро.

Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

Совет ЕС и парламент сообщили, что финализировали соглашение по новому пакету борьбы с отмыванием денег. Меры направлены на защиту граждан ЕС и финансовой системы ЕС от отмывания денег и финансирования терроризма.

Однако закон еще должен быть официально одобрен Европейским парламентом и странами ЕС.

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В целом, Совет ЕС и парламент пришли к выводу, что в масштабе всего ЕС необходимый максимальный лимит для наличных платежей в размере 10 000 евро усложнит отмывание грязных денег преступникам. Государства-члены будут иметь возможность снижать максимальный предел.

Согласно предварительному соглашению обязанные лица должны будут идентифицировать и проверить лицо, осуществляющее операции наличными от 3 000 до 10 000 евро.

Торговцы роскошью и продавцы криптовалют обязаны будут подтверждать клиентов.

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Ужесточаются правила в отношении торговли ювелирными изделиями, дорогими автомобилями, частными самолетами и яхтами.

Согласно договору с 2029 года новый закон также будет применяться к финансово сильным футбольным клубам. Это связано с тем, что профессиональный футбол с миллиардными инвестициями из третьих стран считается "потенциальными воротами для отмывания денег в Европе". Однако, поскольку сектор и его риски сильно отличаются, государства-члены будут иметь возможность исключить их из списка, если они имеют низкий риск.

Уполномоченные организации, такие как финансовые учреждения, банки, агентства недвижимости, службы управления активами, казино, торговые предприятия, будут играть центральную роль посредников в системе борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма.

Соглашение расширяет список субъектов финмониторинга. Новые правила будут охватывать большую часть крипто-сектора, заставляя всех поставщиков услуг криптоактивов (CASP) проводить комплексную проверку своих клиентов.

Согласно договору, CASP должны применять меры комплексной проверки клиентов при осуществлении транзакций на сумму 1000 евро и более.

Подразделения финансовой разведки будут иметь немедленный и прямой доступ к финансовой, административной и правоохранительной информации. В частности, включая:

налоговую информацию,

информацию о средствах и других активах, замороженных в соответствии с целевыми финансовыми санкциями,

информацию о переводах средств и криптопереводах,

информацию о национальных автомобильных операциях в реестрах транспортных средств, самолетов и плавсредств,

таможенные данные,

национальные реестры оружия и вооружений и тому подобное.

Новые правила будут контролироваться национальными органами власти и координироваться новым Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег - Anti Money Laundering Authority (AMLA).