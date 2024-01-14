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Росіяни авіабомбами знищили ангари з зерном у Вовчанську

Неділя, 14 січня 2024, 16:04 - Українська правда

Росія атакувала авіабомбами Вовчанськ Харківської області - під обстріл потрапило зерносховище.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов

 
фото поліції

Пряма мова Болвінова: "Знищений врожай та зруйновані приміщення - росіяни продовжують гатити по цивільних об'єктах. У Вовчанську атакували з неба ангари з зерном.

Обстріл стався вночі, нікого, окрім звичайних охоронців там не було. На щастя, обійшлося без жертв".

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Деталі: Уточнюється, що дві керовані авіабомби зруйнували зерносховище та будівлю для обробки зерна.

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження.

Українська правда

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війна Харків
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