Росіяни авіабомбами знищили ангари з зерном у Вовчанську
Неділя, 14 січня 2024, 16:04 -
Росія атакувала авіабомбами Вовчанськ Харківської області - під обстріл потрапило зерносховище.
Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов
Пряма мова Болвінова: "Знищений врожай та зруйновані приміщення - росіяни продовжують гатити по цивільних об'єктах. У Вовчанську атакували з неба ангари з зерном.
Обстріл стався вночі, нікого, окрім звичайних охоронців там не було. На щастя, обійшлося без жертв".
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Деталі: Уточнюється, що дві керовані авіабомби зруйнували зерносховище та будівлю для обробки зерна.
За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження.
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