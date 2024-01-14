В PepsiCo заборонили згадувати війну у рекламі 

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Компанія PepsiCo у своїй рекламній стратегії в Україні заборонила згадувати про війну.

Про це повідомляє глобальна коаліція громадських організацій B4Ukraine.

Восени 2023 року під час пошуку нового PR-агентства в Україні були поставлені вимоги, згідно з якими були заборонені згадки про війну у рекламній діяльності PepsiCo, а саме:

Згадка про війну, бойові дії, агресію, військовослужбовців, ЗСУ;

підтримка України, або української армії;

негативні конотації, що створює відчуття "небезпеки".

При цьому, PepsiCo все ще працює на ринку РФ, та сплачує податки. За даними НАЗК PepsiCo виплатила до російського бюджету 115 млн дол податків. Також, компанія має 20 тис співробітників та 40 тис сільськогосподарських працівників у РФ.

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Навіть попри формальне припинення продажу основного продукту компанії Pepsi cola, на російських поличках все ще можна придбати цей товар завдяки так званому "паралельному імпорту".

Нагадаємо:

21 вересня 2023 року уламки збитої російської ракети влучили по території заводу та складських приміщень компанії PepsiCo у місті Вишневе на Київщині. Склад частково зруйновано.

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Раніше Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американські компанії PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни.