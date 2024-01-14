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Россияне авиабомбами уничтожили ангары с зерном в Волчанске

Воскресенье, 14 января 2024, 16:04 - Украинская правда

Россия атаковала авиабомбами Волчанск Харьковской области - под обстрел попало зернохранилище.

Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов

 
фото полиции

Прямая речь Болвинова: "Уничтоженный урожай и разрушенные помещения - россияне продолжают бить по гражданским объектам. В Волчанске атаковали с неба ангары с зерном.

Обстрел произошел ночью, никого, кроме обычных охранников там не было. К счастью, обошлось без жертв".

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Детали: Уточняется, что две управляемые авиабомбы разрушили зернохранилище и здание для обработки зерна.

По факту нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство.

Украинская правда

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