Россияне авиабомбами уничтожили ангары с зерном в Волчанске
Воскресенье, 14 января 2024, 16:04 -
Россия атаковала авиабомбами Волчанск Харьковской области - под обстрел попало зернохранилище.
Об этом сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов
Прямая речь Болвинова: "Уничтоженный урожай и разрушенные помещения - россияне продолжают бить по гражданским объектам. В Волчанске атаковали с неба ангары с зерном.
Обстрел произошел ночью, никого, кроме обычных охранников там не было. К счастью, обошлось без жертв".
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Детали: Уточняется, что две управляемые авиабомбы разрушили зернохранилище и здание для обработки зерна.
По факту нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство.
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