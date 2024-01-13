Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України

РФ планує побудувати девʼять сміттєзвалищ на окупованій території Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє Центр національного спротиву

Як зазначається, ворог планує збудувати шість сміттєзвалищ на території Луганської та ще три на території Донецької областей.

Вивозити сміття на окуповані території планують в тому числі із сусідніх до Українських областей регіонів Росії, Воронезької, Ростовської та Бєлгородської областей.

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Як зазначають в Центрі національного спротиву, РФ вже практикує вивезення сміття з Ростовської області на тимчасово окуповані території Донеччини, водночас відмовившись від планів будівництва нового полігону поблизу Ростова через протести місцевих мешканців.

Нагадаємо:

У 2023 році Росія експортувала до Туреччини вугілля, видобуте на окупованих Росією територіях, щонайменше на 14,3 мільйона доларів.

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