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Вихід Kernel з Варшавської фондової біржі перенесли на 2024 рік

П'ятниця, 8 грудня 2023, 16:00 - Анастасія Жарикова

Вихід українського агрохолдингу Kernel з Варшавської фондової біржі продовжено до наступного року року.

Про це йдеться в біржовому повідомленні компанії, передає Forbes.

На основі отриманої від Управління фінансового нагляду Польщі інформації,, Kernel Holding повідомив, що провадження щодо виключення компанії з Варшавської фондової біржі продовжено через аналіз додаткових доказів. 

Очікується, що воно буде завершено у січні 2024 року.

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Нагадуємо:

Найбільший агрохолдинг України Kernel Holding 15 травня подав заяву до Управління фінансового нагляду Польщі на отримання дозволу на виведення акцій компанії з обігу на Варшавській фондовій біржі.

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