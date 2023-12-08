Вихід Kernel з Варшавської фондової біржі перенесли на 2024 рік

Вихід українського агрохолдингу Kernel з Варшавської фондової біржі продовжено до наступного року року.

Про це йдеться в біржовому повідомленні компанії, передає Forbes.

На основі отриманої від Управління фінансового нагляду Польщі інформації,, Kernel Holding повідомив, що провадження щодо виключення компанії з Варшавської фондової біржі продовжено через аналіз додаткових доказів.

Очікується, що воно буде завершено у січні 2024 року.

Реклама:

Нагадуємо:

Найбільший агрохолдинг України Kernel Holding 15 травня подав заяву до Управління фінансового нагляду Польщі на отримання дозволу на виведення акцій компанії з обігу на Варшавській фондовій біржі.

Читайте також: З Варшави з любов'ю. Kernel повертається в Україну, але ціна зворотного квитка влаштовує не всіх

Реклама:

Глава Варшавської фондової біржі: Емісія акцій Kernel використана для дешевого поглинання компанії