Хомутиннік продав свою частку в агрохолдингу Kernel

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Інвестфонд Віталія Хомутинніка Cascade Investment Fund, котрий володів 7% пакету акцій Kernel, продав усі акції агрохолдингу.

Про це пише Forbes Україна.

У письмовому коментарі виданню Хомутиннік повідомив, що Cascade Investment Fund з 2021 року продав понад третину пакету акцій Kernel на публічно оголошених зворотних викупах shares buy-back.

Бізнесмен додав, що решту акцій, попри майже втричі меншу ціну, фонд продав після оголошеного у 2023 році делістингу. "Це була єдина можливість отримати ліквідність", - додав Хомутиннік.

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За словами Хомутинніка, він почав виходити з українських активів ще до повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо:

Найбільший агрохолдинг України Kernel Holding у травні подав заяву до Управління фінансового нагляду Польщі на отримання дозволу на виведення акцій компанії з обігу на Варшавській фондовій біржі.

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Економічна правда