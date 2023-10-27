Хомутиннік продав свою частку в агрохолдингу Kernel
Інвестфонд Віталія Хомутинніка Cascade Investment Fund, котрий володів 7% пакету акцій Kernel, продав усі акції агрохолдингу.
Про це пише Forbes Україна.
У письмовому коментарі виданню Хомутиннік повідомив, що Cascade Investment Fund з 2021 року продав понад третину пакету акцій Kernel на публічно оголошених зворотних викупах shares buy-back.
Бізнесмен додав, що решту акцій, попри майже втричі меншу ціну, фонд продав після оголошеного у 2023 році делістингу. "Це була єдина можливість отримати ліквідність", - додав Хомутиннік.
За словами Хомутинніка, він почав виходити з українських активів ще до повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо:
Найбільший агрохолдинг України Kernel Holding у травні подав заяву до Управління фінансового нагляду Польщі на отримання дозволу на виведення акцій компанії з обігу на Варшавській фондовій біржі.
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Економічна правда