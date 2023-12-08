Выход Kernel из Варшавской фондовой биржи перенесли на 2024 год

Выход украинского агрохолдинга Kernel из Варшавской фондовой биржи продлен до следующего года.

Об этом идет речь в биржевом сообщении компании, передает Forbes.

На основе полученной от Управления финансового надзора Польши информации, Kernel Holding сообщил, что производство по исключению компании из Варшавской фондовой биржи продолжено через анализ дополнительных доказательств.

Ожидается, что оно будет завершено в январе 2024 года.

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Напоминаем:

Крупнейший агрохолдинг Украины Kernel Holding 15 мая подал заявление в Управление финансового надзора Польши на получение разрешения на вывод акций компании из обращения на Варшавской фондовой бирже.

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