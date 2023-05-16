Kernel йде з Варшавської фондової біржі

Найбільший агрохолдинг України Kernel Holding подав заяву до Управління фінансового нагляду Польщі на отримання дозволу на виведення акцій компанії з обігу на Варшавській фондовій біржі.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Заява подана на виконання рішення ради директорів компанії, прийнятого 13 квітня 2023 року, про виведення акцій компанії з обігу на регульованому ринку, оператором якого є ВФБ" - йдеться у повідомленні.

Заява стосується всіх акцій компанії, які були допущені до торгів на регульованому ринку ВФБ, тобто 84 031 230 простих акцій.

14 квітня Рада директорів Kernel прийняла рішення про делістинг акцій компанії з торгів на Варшавській фондовій біржі.

Нагадаємо:

Інвестиційна компанія українського бізнесмена Андрія Веревського Namsen Ltd, яка є найбільшим акціонером агрохолдингу Kernel Holding, запропонувала раді директорів розглянути питання делістингу з Варшавської біржі та викупу акцій в інших акціонерів.

"Лістинг компанії відбувся у 2007 році на тлі заохочення українських фірм до виходу на польську біржу.

Вихід з компанії пов'язаний насамперед із вторгненням Росії в Україну трохи більше року тому, яке зруйнувало діяльність Kernel і призвело до падіння її ринкової вартості більш ніж на 60%. Але в заяві про вихід також згадується про розчарування Варшавською біржею, де кількість акцій, що торгуються зараз, є найнижчою за більш ніж десять років", - писав Bloomberg.

Численні спроби "покращити видимість акцій та розширити базу акціонерів" здебільшого не увінчалися успіхом, йшлочя у заяві компанії.

А низька ліквідність заважає інвесторам виходити з акцій "швидко і передбачувано, особливо з урахуванням ризиків, пов'язаних з війною", додали в холдингу.

Зазначається, що за останні 11 років компанія жодного разу не змогла залучити фінансовий капітал для інвестування в розвиток, а польські інвестори більше не входять до числа основних акціонерів Kernel.

Економічна правда