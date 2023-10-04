ЕП зібрала бізнес та державу на форумі "Майбутнє українського експорту": про що говорили

У форумі взяли участь віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, заступник міністра економіки Тарас Качка, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, голова правління Експортно-кредитного агентства Руслан Гашев, топменеджери найбільших українських експортерів – Kernel, Метінвест та SoftServe, а також представники малого бізнесу та галузевих асоціацій.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва відкрила захід.

У ході розмови з головним редактором ЕП Дмитром Дєнковим віцепрем’єр Олександр Кубраков розповів, як Україні вдалося самотужки розблокувати чорноморське судноплавство, і нарешті почати вивозити металургійну продукцію "великою водою":

"Військовий паритет в Чорному морі ще не встановлений, але ситуація точно не така, як була пів року назад", – розповів він.

Віцепрем’єр Олександр Кубраков та редактор ЕП Дмитро Дєнков.

СЕО "Метінвеста" Юрій Риженков відзначив цю подію, проте висловив стриманий оптимізм щодо роботи коридору, адже з одного боку – це можливість суттєво збільшувати обсяги експорту, а з іншого – ініціатива досить нова, і їй може бракувати стабільності.

Разом із тим, перспективними залишаються суходольні шляхи, зокрема переходи на Молдову та Румунію. І, за словами Кубракова, ці країни бачать і свою вигоду в транзиті українських товарів.

Виконавчий директор ЦЕС Гліб Вишлінський

Також віцепрем’єр відреагував на те, що у новому бюджеті держава забирає у Мінвідновлення дві третини коштів, і ліквідує Дорожній фонд, про причини чого УП писала раніше. За його словами, відмова від Дорожнього фонду може вплинути на швидкість певних проєктів, та зрештою це не матиме критичних наслідків для відновлення.

Поговорили також про нематеріальний експорт з України, а саме – про ІТ галузь. Співзасновник компанії SoftServe Тарас Кицмей наголошував на представленні українських компаній на міжнародній арені, аби не втрачати позицій на ринках: "Це як матч з "Барселоною" - як його можна виграти, якщо не вийти на поле?". З цим допомагає бронювання працівників, яких в ІТ-сфері вже заброньовано близько 3400 осіб.

Директор з логістики Kernel Микола Мірошниченко, CEO "Метінвест" Юрій Риженков, виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський, с півзасновник та член Ради директорів SoftServe Тарас Кицмей.

Кицмей також розповів, як змінилося відношення західних замовників в ІТ – якщо на початку повномасштабної війни вони часто відмовилися від співпраці з "безпекових міркувань", то зараз вони почали повертатися.

Натомість протилежний тренд фіксує Олександр Соколовський, засновник та голова групи компаній "Текстиль-Контакт". За його словами, зараз боротися за замовлення стало складніше, адже компанії-партнери "хвилюються" через терміни та безпеку поставок.

Засновник компанії Wood and Hearts Денис Шкрібляк розповів, як в таких умовах компанії вдається працювати навіть на далекому ринку у США – відповідь полягає у наявності закордонних складів, які "заспокоюють" партнерів у контексті поставок.

‍Андрій Ремізов , директор Офісу з розвитку підприємництва та експорту, Юрій Тустановський , співзасновник бренду Rekava, Денис Шкрібляк , засновник компанії Wood and Hearts, Анатолій Пушкар, президент Української Асоціації "Укрелектрокабель", Олександр Соколовський , засновник та голова групи компаній Текстиль-Контакт і Катерина Глазкова, виконавча директорка Спілки українських підприємців.



Зрештою, експортери та галузеві організації розповіли, як їм вдається навіть в умовах великої війни торгувати з десятками країн як ближніх (на кшталт країн ЄС), так і дуже далеких (на кшталт Японії та США), і відкривати для себе нові ринки.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський розповів, як малий бізнес нарощує експорт та як в цьому йому допомагає поштовий оператор.

Наостанок говорили про речі, які заважають бізнесу виходити на міжнародні ринки та працювати з ними. Голова Податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев розповідав, чому Україна – не Польща, коли йдеться про Митницю та Податкову, а Тарас Качка – про еволюцію торговельних зв’язків з ЄС, і чому напружені перемовини з поляками в останні місяці є природною частиною цієї еволюції.

Партнери заходу: Метінвест, Укрексімбанк, Кернел, Торгово-промислова палата України.