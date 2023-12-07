SpaceX готується до продажу акцій при оцінці в 175 мільярдів доларів – ЗМІ

фото: spaceX

Компанія SpaceX Ілона Маска почала переговори з інвесторами про продаж акцій за вартістю, яка оцінює її в 175 млрд доларів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами джерел, загальна сума пропозиції може становити 500-750 млн дол за ціни близько 95 дол за акцію.

За їхніми словами, остаточні умови залежатимуть від зацікавленості як з боку продавців, так і з боку покупців. Представники SpaceX не відповіли на запит агентства про коментар.

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За підрахунками Bloomberg, збільшення оцінки SpaceX до 175 мkhl ljk внесе її до топ-75 найбільш високо оцінюваних компаній світу нарівні з T-Mobile USA (179 млрд дол), Nike Inc. (177 млрд дол) і China Mobile (176 млрд дол).

Раніше про плани SpaceX продати частину акцій у грудні писала The New York Post із посиланням на джерела.

Тоді співрозмовники видання стверджували, що вартість пропозиції буде аналогічною рівню, який було встановлено в липні: тоді SpaceX домовилася з інвесторами про продаж акцій на суму до 750 млн дол за ціною 81 дол за акцію. Очікувалося, що оцінка компанії залишиться на рівні приблизно 150 млрд дол.

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У середині листопада Bloomberg писав, що SpaceX розглядає можливість первинного розміщення акцій свого супутникового бізнесу Starlink. Засновник компанії, мільярдер Ілон Маск у соцмережі X прокоментував це повідомлення одним словом: "Брехня".

Економічна правда