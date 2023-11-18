SpaceX вдруге запустила Starship, однак сигнал від корабля зник через 15 хв

Компанія SpaceX друге запустила систему Starship з космодрому в Техасі, однак одразу після стадії відокремлення прискорювач вибухнув, а сигнал від самого корабля зник.

Про це повідомляє SpaceX.

Запуск Starship є другою спробою компанії Ілона Маска здійснити вдалий пробний старт своєї ракети. Раніше цього року під час першого запуску система, яка складається з ракети-носія Super Heavy та самого корабля Starship, вибухнула через кілька хвилин після старту.

На цей раз старт і перші хвилини польоту пройшли набагато успішніше, оскільки корабель змін успішно відстикуватись від ракети-носія Super Heavy. Проте образу після відокремлення прискорювач вибухнув.

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У SpaceX повідомили, що втратили свій космічний корабель Starship, що призвело до завершення другого великого випробувального польоту системи.

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Нагадаємо:

20 квітня, компанія SpaceX здійснила пробний запуск своєї ракети Starship, який закінчився вибухом через кілька хвилин після старту. Попри успішний старт Starship таки не змогла відстикуватись від ракети-носія Super Heavy, втратила орієнтацію і була дистанційно підірвана у повітрі.

У SpaceX зазначили, що все одно вважають запуск успішним, оскільки перший політ мав на меті зібрати дані для майбутніх випробувань.

Економічна правда.