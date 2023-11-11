У SpaceX зріс рівень травматизму через порушення правил безпеки – Reuters

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У компанії Ілона Маска SpaceX зросла кількість травм працівників через порушення правил безпеки.

Про це повідомляє Reuters за результатами свого розслідування.

За даними агентства, з 2014 року вдалося задокументувати щонайменше 600 раніше не зафіксованих травм на робочому місці в компанії SpaceX, серед яких переломи кінцівок, ампутації, а також один смертельний випадок.

Працівники SpaceX кажуть, що такі травми відображають хаотичну робочу обстановку, де часто недостатньо навчений і перевтомлений персонал регулярно недотримується базових правил безпеки, намагаючись вкластися в агресивні терміни виконання космічних місій, встановлені Ілоном Маском.

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Компанія SpaceX дотримується позиції, згідно з якою працівники самі несуть відповідальність за свій захист, стверджують більше десятка нинішніх і колишніх співробітників.

Як приклади нехтування безпекою, Reuters наводить такі випадки:

У 2014 році загинув працівник SpaceX і колишній морський піхотинець США Лонні ЛеБланк. Він вдарився головою об дорогу після падіння з вантажівки на обʼєкті SpaceX у Техасі.

У 2016 році співробітник розтрощив ногу (що пізніше призвело до ампутації), коли діставав космічну ракету, яка впала в Тихий океан.

У 2022 році працівник Франциско Кабада впав у кому після важкої травми. Він травмувався, коли від ракетного двигуна Raptor відлетіла деталь.

Компанія зобовʼязана подавати регуляторам щорічні дані про травми на своїх обʼєктах, але SpaceX не оновлювала офіційні дані протягом кількох років між 2016 і 2021 роками.

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Водночас дані за 2022 рік свідчать, що рівень травматизму на обʼєкті в Техасі становив 4,8 травми або захворювання на 100 працівників – ушестеро більше, ніж у середньому в галузі.

Регуляторні органи оштрафували SpaceX на загальну суму трохи понад 50 тисяч дол через інциденти з безпекою.

Дюжина експертів з охорони праці кажуть, що погані показники безпеки в SpaceX підкреслюють небезпеку роботи в космічній галузі США, яка слабо регулюється і швидко розвивається.

Більше десятка нинішніх і колишніх працівників заявили, що готовність SpaceX йти на компроміс і нехтувати деякими гарантіями безпеки працівників допомогла їй випередити конкурентів і отримати прибуткові державні контракти.

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) заявило, що наразі заплатило SpaceX 11,8 мільярда доларів як приватний космічний підрядник. Агентство не прокоментувало дані про безпеку компанії, але заявило, що воно має можливість забезпечити виконання положень контракту, які вимагають від SpaceX "мати надійну та ефективну програму та культуру безпеки".

Нагадаємо:

Аерокосмічна компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска уклала угоду про запуск щонайменше чотирьох європейських супутників Galileo у 2024 році.



















