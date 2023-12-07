SpaceX готовится к продаже акций при оценке в 175 миллиардов долларов – СМИ

фото: space x

Компания SpaceX Илона Маска начала переговоры с инвесторами о продаже акций по стоимости, которая оценивает ее в 175 млрд долларов.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников, общая сумма предложения может составлять 500-750 млн долл при цене около 95 долл за акцию.

По их словам, окончательные условия будут зависеть от заинтересованности как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей. Представители SpaceX не ответили на запрос агентства о комментарии.

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По подсчетам Bloomberg, увеличение оценки SpaceX до 175 млн долл. внесет ее в топ-75 самых высоко оцениваемых компаний мира наравне с T-Mobile USA (179 млрд долл.), Nike Inc. (177 млрд долл.) и China Mobile (176 млрд долл.).

Ранее о планах SpaceX продать часть акций в декабре писала The New York Post со ссылкой на источники.

Тогда собеседники издания утверждали, что стоимость предложения будет аналогичной уровню, который был установлен в июле: тогда SpaceX договорилась с инвесторами о продаже акций на сумму до 750 млн долл по цене 81 долл за акцию. Ожидалось, что оценка компании останется на уровне примерно 150 млрд долл.

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В середине ноября Bloomberg писал, что SpaceX рассматривает возможность первичного размещения акций своего спутникового бизнеса Starlink. Основатель компании, миллиардер Илон Маск в соцсети X прокомментировал это сообщение одним словом: "Ложь".

Экономическая правда