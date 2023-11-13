У SpaceX назвали дату другого запуску системи Starship

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Наступний тестовий запуск системи Starship від американської аерокосмічної компанії SpaceX може відбутися вже 17 листопада.

Про це повідомляється на сайті компанії space.com.

Компанія очікує на схвалення польоту Федеральним управлінням авіації та іншими регуляторами.

Запуск із полігону SpaceX Starbase у Бока-Чика в Техасі стане другим після невдалого польоту у квітні, коли система вибухнула невдовзі після старту.

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Гендиректора SpaceX Ілон Маск пояснив, що запуск Starship цього місяця залежить від дозволу уряду на тестовий політ.

Другий політ, ймовірно, відбуватиметься за тим самим планом, що й перше випробування, із запуском SpaceX до цільового місця приземлення біля узбережжя Гаваїв. Сама ракета-носій Super Heavy здійснить приземлення в Мексиканській затоці.

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Нагадуємо:

У квітні експериментальна ракета Starship, розроблена компанією SpaceX, через чотири хвилини після запуску вибухнула над Мексиканською затокою.

Під час запуску ракета Starship змогла відірватись від від землі, але після кількох хвилин польоту зазнала збою і була підірваною у повітрі.