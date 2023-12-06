Британія оголосила нові санкції проти експортерів військового обладнання до РФ

Уряд Великої Британії оголосив про запровадження нових санкцій проти осіб і груп, які забезпечують і фінансують російську армію і військову промисловість.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу британського уряду.

Під нові британські санкції потрапили компанії з Білорусі, Китаю, Сербії, Туреччини, ОАЕ та Узбекистану, зокрема білоруська організація АТ "Конструкторское бюро "Дисплей", яка пов'язана з виробництвом військових технологій для білоруського режиму і підтримкою війни РФ проти України; сербська компанія AVIO CHEM, яка відправляла численні партії авіаційних деталей та аксесуарів російським підприємствам; узбецька компанія MVIZION, яка виступала посередником при імпорті деталей в Росію; турецька компанія Smart Trading Limited, яка брала участь у постачанні західної електроніки в Росію.

Крім того, під санкції потрапили три китайські компанії – Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co, Limited і Xinghua Co., Limited, які постачають підсанкційні товари, що мають важливе значення для військових зусиль Росії.

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Також Британія включила до свого санкційного списку 31 фізичну та юридичну особу з РФ, які пов’язані з розробкою та виробництвом безпілотників і частин ракет, а також імпортом і постачанням ключових електронних компонентів.

Обмежувальні заходи стосуються трьох суб'єктів, що підтримують мережу групи Вагнера, серед яких військова група "Русич" та один з її керівників Ян Петровський.

Крім того, санкції запроваджені проти чотирьох юридичних осіб з ОАЕ, які допомагають РФ обходити нафтові санкції.

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Напередодні США оголосили про санкції проти 11 юридичних і восьми фізичних осіб у Білорусі, причетних до репресій, корупційного фінансового збагачення режиму Александра Лукашенка та співучасть у війні Росії проти України.

Європейська правда