Росія та Іран домовилися разом протидіяти західним санкціям

Росія та Іран підписали декларацію, у якій пообіцяли разом протидіяти західним санкціям, накладеним на обидві країни.

Про це заявив у вівторок глава МЗС РФ Сергєй Лавров під час зустрічі з іранським колегою в Москві, пише "Європейська правда".

"Ми підписали щойно декларацію про шляхи і засоби протидії, пом'якшення і компенсування негативних наслідків односторонніх примусових заходів", – сказав Лавров.

Російський міністр заявив, що це важливий крок для "подолання незаконних санкцій, які США та їхні союзники зробили заміною дипломатії".

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Зустріч Лаврова з главою іранської дипломатії відбулася на "полях" міністерської зустрічі п'яти прикаспійських країн – Росії, Ірану, Казахстану, Азербайджану та Туркменістану.

Нагадуємо:

Варто зазначити, президент Ірану Ібрагім Раїсі відвідає Москву в четвер, 7 грудня.

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Путін відвідував Іран у липні 2022 року, а Лавров відвідав Тегеран у жовтні.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Іран та РФ зблизились. І російський, і іранський режими перебувають під великою кількість західних санкцій.

Серед іншого, Тегеран надав російському режиму тисячі дронів-камікадзе, які вбивають цивільних українців, а також технологію їхнього виробництва. Ще з минулого року з'являлись непідтверджені повідомлення про те, що Іран може передати Росії балістичні ракети.

Наприкінці листопада в Ірані заявили про "фіналізацію" угоди з Росією про постачання винищувачів Су-35, а також ударних вертольотів Мі-28 і навчально-бойових літаків Як-130 російського виробництва.