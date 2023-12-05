Всі розділи
Укр / Рус

Україна планує конфіскувати 50 великих підприємств: у Раді показали список

Вівторок, 5 грудня 2023, 14:58 - Лія Ільченко

Кабінет міністрів під час засідання 5 грудня планує ухвалити рішення про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Росії та її резидентів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Мова йде про 50 обʼєктів. Ці підприємства або частка в них належить Росії або її резидентам

Згідно з документом, планується вилучити частки росіян в наступних підприємствах:

Реклама:
  • "Інститут Южніігіпрогаз" (Донецьк);
  • "Краматорський цементний завод – Пушка" (Краматорськ);
  • Міжреспубліканська асоціація ділового та науково-технічного співробітництва газових господарств (Київ);
  • "Українські енергетичні машини" (Харків);
  • "Луганськтепловоз";
  • "Галичфарм" (Сєвєродонецьк);
  • "Житомир – Лада" (Житомир);
  • "Зелений мис" (Сімферополь);
  • "Полтава – Лада" (Полтава);
  • Науково-виробнича асоціація по створенню реалізації літаків громадянського призначення АН-72, АН-74 та їх модифікацій "УРАН" (Харків);
  • "Внешінком" (Київ);
  • Міжнародна асоціація "Зварювання" (Київ);
  • Пансіонат "Відпочинок" конструкторського бюро "Мотор" (Ялта);
  • "Морський регістр судноплавства" (Севастополь);
  • 13 судноремонтний завод Чорноморського флоту (Севастополь);
  • Дитячий оздоровчий центр "Воронеж" (Ялта);
  • "Ялтинський університет менеджменту";
  • Спеціалізований санаторій-профілакторій "Політ" (Судак);
  • "Пансіонат "Зеніт" (Судак);
  • Українсько-Російський гуманітарно-економічний коледж (Ялта);
  • "471 відділ торгівлі управління торгівлі червонопрапорного Чорноморського флоту" (Севастополь);
  • "Донтулазброя" (Донецьк);
  • "Планета-Буд" (Київ);
  • Севастопольський комплексний проєктний відділ 23 державного морського проєктного інституту;
  • 1472 військово- морський клінічний госпіталь Міністерства оборони Російської Федерації (Севастополь);
  • "Будівельне управління Чорноморського флоту Міністерства оборони Російської Федерації" (Севастополь);
  • Асоціація "Високонадійний трубопровідний транспорт" (Київ);
  • "Спільне українсько-російське підприємство "Бугаз" (Судак);
  • "Пансіонат Зоря" (Крим);
  • "771 ремонтний завод засобів зв’язку Чорноморського флоту" (Севастополь);
  • "Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України" (Київ);
  • "Полтава-Капітал" (Полтава);
  • "Харків-Капітал" (Харків);
  • "Охолоджувальні вежі Прага-Київ" (Київ);
  • "Московський культурно-діловий центр "Дім Москви" в Донецьку";
  • "Газпром збут Україна" (Київ);
  • "Гупми" (Крим);
  • "Газпромнефть лубрікантс Україна" (Київ);
  • "Татнєфть-АЗС-Україна" (Полтава);
  • "Газпром експорт" (Київ);
  • "Морський регістр судноплавства в Україні" (Одеса);
  • "Жефко Україна" (Київ);
  • "Індустріальна спілка Донбасу" (Краматорськ);
  • "Алчевський металургійний комбінат";
  • "Дніпровський металургійний комбінат" (Кам’янське);
  • "Алчевський коксохімічний завод";
  • "Лисичанська нафтова інвестиційна компанія";
  • "Сегежа Оріана Україна" (Калуш);
  • "Сегежа Пекеджинг Україна" (Калуш);
  • "Росатом Східна Європа" (Київ)

Водночас Железняк звернув увагу, що з переліку чомусь вилучили "Крюківський вагонобудівний завод" та "Брокард-Україна", але додали "Індустріальна спілка Донбасу", "Алчевський металургійний комбінат" та "Дніпровський металургійний комбінат".

Росія санкції
Реклама:
Матеріали за темою
Рік дії "стелі цін" на російську нафту: у CREA проаналізували дірки санкції 5 грудня 2023, 14:23
Круте піке. Чи є майбутнє російської цивільної авіації без західних технологій? 4 грудня 2023, 18:03
Накласти лапу на критично важливі ресурси Африки: у що інвестують Китай та Росія 4 грудня 2023, 15:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті