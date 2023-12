Рік дії "стелі цін" на російську нафту: у CREA проаналізували дірки санкції

Введення "стелі цін" на російську нафту на рівні 60 доларів за барель могло завдати суттєвого удару по російській військовій економіці, але ефективними ці обмеження були лише на початку їх запровадження.

Чому ця санкція не запрацювала повною мірою, проаналізували в CREA (Центр досліджень енергетики та чистого повітря).

Аналіз CREA показав, що санкції суттєво вплинули на доходи від експорту російської нафти в першому півріччі 2023 року. У першому кварталі року втрати РФ на піку складали 180 млн євро на день.

У січні 2023 року Росія отримувала 45-відсоткові втрати у місячному обчисленні.

Реклама:

Проте, рік потому стало очевидно, що указана санкція не зменшила рішучості Кремля до війни, а заборона ЄС на імпорт нафти та обмеження ціни G7 скоротили експортні надходження Росії від нафти лише на 14%. І загалом коштувало економіці країни-агресорки лише 34 мільярдів євро втрати доходів від експорту.

Ефективність санкцій впала через недостатній моніторинг і дотримання політики обмеження цін на нафту, яка дозволяє Росії продавати свою нафту за цінами, вищими за встановлений рівень обмеження.

"Нездатність забезпечити дотримання, зміцнення та послідовний моніторинг обмеження цін дозволили Росії мінімізувати цей вплив у другій половині року. Втрати доходів скоротилися до 50 млн євро на день у другому та третьому кварталах та до 90 млн євро на день в останньому кварталі року", - наголошує CREA.

Реклама:

Крім того, знайдена Росією "лазівка ​​в нафтопереробці" законно дозволила нафтопродуктам, виробленим з російської сирої нафти, надходити до країн, які запровадили антиросійські санкції. Тут Росія скористалася перевагами винятків, зроблених для кількох країн ЄС, й організувала через них імпорт нафти, а також продаж своїх продуктів нафтопереробки по всьому світу.

"Яскравим прикладом цього є нафтопереробний завод Neftochim Burgas у Болгарії, який належить російській компанії Лукойл. Розслідування CREA за участю партнерів Global Witness і Center for the Study of Democracy виявило, що після введення в дію заборони ЄС на імпорт російської сирої нафти Бургас імпортував російську сиру нафту, забезпечивши понад 1,1 мільярда євро податкових надходжень до Кремля", - зазначають в CREA.

Розширене використання Росією "тіньових" танкерів для транспортування нафти також зменшило вплив обмеження ціни та збільшило ціну, за якою Росія експортувала свою нафту.

"Зменшення ефекту санкцій пояснюється неспроможністю урядів Великої сімки та ЄС забезпечити їх дотримання та посилити обмеження цін. Ця невдача дозволила Росії продавати свою нафту вище максимальної ціни, одночасно збільшуючи обсяги експорту новим охочим покупцям, які не вводять санкції. Крім того, нафтопродукти, перероблені з російської сирої нафти, легально експортуються до країн, де встановлено граничні ціни", - резюмували в CREA.

"G7 і ЄС зберігають контроль над експортом російської нафти, але не використовують його. У жовтні 2023 року 48% вантажів російської нафти було перевезено танкерами, що належать або застраховані в країнах G7 та ЄС", - йдеться аналітичній доповіді CREA.

У цьому зв'язку CREА вважає нагальним наступні кроки, які мають вжити G7 і ЄС:

З огляду на те, що Росія продовжує залежати від європейських танкерів і страхування, необхідне більш суворе правозастосування у цій галузі. Покарання за порушення санкцій можуть, наприклад, передбачити 90-денну заборону судам надавати морські послуги.

Обов’язкове страхування має бути обов’язковою умовою для проходу танкерів через Данські протоки, Гібралтар та інші морські коридори.

Слід заборонити продаж танкерів країнами, що входять до коаліції, яка застосовує обмеження цін на нафту, поза межами коаліції, тобто, країнам, які обмеження цін не застосовують.

Граничні ціни на нафту мають бути ще нижчі, що дозволить посилити вплив санкцій. Обмеження ціни в 30 доларів за барель (яка всеодно ще значно перевищує собівартість виробництва в Росії - в середньому 15 доларів США за барель) скоротило б доходи Росії вполовину, на десятки мільярди євро.

Країни коаліції з лімітом цін також повинні покращити моніторинг і дотримання ліміту цін на нафту. Обмеження ціни на нафту має бути посилено таким чином, щоб якщо банк обробляє платіж у рамках транзакції, яка перевищує обмеження, це було б зареєстровано як порушення.

Необхідні заходи для усунення "лазівок в нафтопереробці". Країни, які ввели санкції, повинні заборонити імпорт нафтопродуктів, вироблених з російської нафти.

Нагадуємо:

5 грудня 2022 року набула чинності обмеження ціни на 60 доларів США за барель і заборона на імпорт російської сирої нафти.

Як прогнозувала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, "це рішення ще сильніше вдарить по доходах Росії та зменшить її здатність вести війну в Україні".

CREA - Центр досліджень енергетики та чистого повітря, є незалежною дослідницькою організацією. CREA зареєстрована у Фінляндії, а співробітники працюють в Азії та Європі.