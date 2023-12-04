Уряд Польщі напередодні відставки обіцяє боротися за дозвільну систему для українських перевізників

Польща налаштована вимагати від Європейського Союзу відновити систему видачі дозволів для українських далекобійників.

Як пише "Європейська правда", про це заявив 4 грудня прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, уряд якого може піти у відставку вже за тиждень.

"Я пообіцяв перевізникам і ми обов’язково дотримаємося свого слова, ми будемо дуже жорстко і чітко вимагати відновлення системи дозволів для українських вантажівок і українських водіїв, які приїжджають і прибувають до Польщі.

Ця система діяла до весни 2022 року і працювала добре, потім її змінила Єврокомісія і сьогодні перевізники блокують кордон", – зазначив глава польського уряду, чий мандат, як очікують, може завершитися вже 11 грудня.

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"Ми обов’язково будемо вимагати від Єврокомісії відновлення дозвільної системи, яка рівноцінно та справедливо регулюватиме цей транспортний ринок", – додав він, фактично повторивши свою позицію, оприлюднену наприкінці листопада.

Нагадуємо:

Польські водії блокують пропускні пункти з 6 листопада, вимагаючи від ЄС відновити систему, за якою українським компаніям потрібні дозволи для роботи в ЄС. До польських водіїв приєдналися польські фермери, а згодом і словацькі далекобійники.

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На українсько-польському кордоні станом на ранок понеділка, 4 грудня, перебували приблизно 2500 вантажних транспортних засобів.

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