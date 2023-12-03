Польща посилить контроль вантажівок на кордоні з Україною

Польща оголосила про наміри посилити контроль вантажівок на польсько-українському кордоні на вимогу представників транспортної галузі.

Про це йдеться у заяві польського Міністерства інфраструктури, повідомляє "Європейська правда".

За даними відомства, про це було домовлено під час останньої зустрічі з представниками транспортної галузі.

Посилення перевірок було однією з вимог польських перевізників, додали у міністерстві.

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"Сьогодні ми показуємо, що тримаємо слово: автомобільна транспортна інспекція, Державна податкова адміністрація, прикордонна служба та поліція направили в цей регіон додаткові сили", — сказав міністр інфраструктури Польщі Алвін Гаядур.

Він також зазначив, що уряд також вживатиме заходів в європейських інституціях, спрямованих на усунення недобросовісної конкуренції на ринку вантажних перевезень.

Міністр додав, що на саміті Транспортної ради ЄС, запланованому на понеділок, 4 грудня, "має бути піднята тема наслідків, викликаних скасуванням обов'язку українських водіїв мати дозволи для в'їзду в ЄС".

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Нагадаємо, у п'ятницю представники відповідальних за інфраструктуру відомств України і Польщі зустрілися у Варшаві, обговорюючи заходи для зняття блокади польських перевізників на кордоні, та вже погодили кілька пунктів.

Як відомо, польські далекобійники розпочали протест 6 листопада, вимагаючи від ЄС, серед іншого, відновити дозвільну систему для українських водіїв, які в'їжджають до Євросоюзу.

Європейська правда.