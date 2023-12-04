Пункт пропуску "Угринів-Долгобичув" почав пропуск порожніх вантажівок
Понеділок, 4 грудня 2023, 10:30 -
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" 4 грудня розпочали оформлення порожніх великовагових вантажівок.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Станом на ранок в пункті пропуску "Угринів" на виїзд з України прикордонники оформили 30 великовагових транспортних засобів загальною дозволеною масою понад 7,5 т.
У Держприкордонслужбі додали, що заїзд вантажівок у пункт пропуску здійснюється в порядку загальної черги.
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Нагадаємо:
Міністерство відновлення України та Міністерство інфраструктури Польщі працюють над умовами розблокування кордону та вже домовилися про частину таких умов.
Раніше повідомлялось, що пункт пропуску "Угринів-Долгобичув" на кордоні з Польщею з 4 грудня відкриють для проїзду порожніх вантажівок.
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Економічна правда
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