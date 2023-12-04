Правительство Польши накануне отставки обещает бороться за разрешительную систему для украинских перевозчиков
Польша настроена требовать от Европейского Союза восстановить систему выдачи разрешений для украинских дальнобойщиков.
Как пишет "Европейская правда", об этом заявил 4 декабря премьер-министр Матеуш Моравецкий, правительство которого может уйти в отставку уже через неделю.
"Я пообещал перевозчикам, и мы обязательно сдержим свое слово, мы будем очень жестко и четко требовать восстановления системы разрешений для украинских грузовиков и украинских водителей, которые приезжают и прибывают в Польшу.
Эта система действовала до весны 2022 года и работала хорошо, потом ее изменила Еврокомиссия, и сегодня перевозчики блокируют границу", – отметил глава польского правительства, чей мандат, как ожидают, может завершиться уже 11 декабря.
"Мы обязательно будем требовать от Еврокомиссии восстановления разрешительной системы, которая равноценно и справедливо будет регулировать этот транспортный рынок", – добавил он, фактически повторив свою позицию, обнародованную в конце ноября.
Напоминаем:
Польские водители блокируют пропускные пункты с 6 ноября, требуя от ЕС восстановить систему, по которой украинским компаниям нужны разрешения для работы в ЕС. К польским водителям присоединились польские фермеры, а впоследствии и словацкие дальнобойщики.
На украинско-польской границе по состоянию на утро понедельника, 4 декабря, находились примерно 2500 грузовых транспортных средств.
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