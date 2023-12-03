Один з пунктів пропуску на кордоні з Польщею відкриють для проїзду порожніх вантажівок

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Пункт пропуску "Угринів-Долгобичув" на кордоні з Польщею з 4 грудня відкриють для проїзду порожніх вантажівок.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"З 01:00 4 грудня 2023 року з України до Польщі почнуть пропускати порожні великовагові транспортні засоби загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн (крім порожніх неочищених цистерн)", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відкриття пункту пропуску для порожніх вантажівок є одним з першим кроків для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону.

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Нагадаємо:

Міністерство відновлення України та Міністерство інфраструктури Польщі працюють над умовами розблокування кордону та вже домовилися про частину таких умов.