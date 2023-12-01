Президент Microsoft переконаний, що надрозумний ШІ не з'явиться у найближчі 12 місяців

Бред Сміт Reuters

Президент технологічного гіганта Microsoft Бред Сміт заявив, що протягом найближчих 12 місяців немає шансів на створення надрозумного штучного інтелекту і додав, що ця технологія може з'явитися через десятиліття.

Про це пише Reuters.

Співзасновник OpenAI Сем Альтман раніше цього місяця був відсторонений від посади генерального директора радою директорів компанії, але був швидко відновлений на посаді після обурення співробітників і акціонерів на вихідних.

Минулого тижня агентство Reuters повідомило, що звільнення відбулося невдовзі після того, як дослідники зв'язалися з радою директорів, попередивши про небезпечне відкриття, яке, на їхню думку, могло мати непередбачувані наслідки.

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Внутрішній проект під назвою Q* може стати проривом у пошуках надінтелекту, також відомого як загальний штучний інтелект (AGI)? повідомило Reuters одне з джерел.

Однак президент Microsoft Бред Сміт, виступаючи перед журналістами в Британії в четвер, відкинув заяви про небезпечний прорив.

"Немає жодної ймовірності того, що ви побачите так званий AGI, коли комп'ютери стануть потужнішими за людей, у найближчі 12 місяців. На це підуть роки, якщо не десятиліття, але я все одно думаю, що час зосередитися на безпеці вже настав", - сказав він.

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Джерела повідомили Reuters, що попередження раді директорів OpenAI було одним з факторів серед списку скарг, які призвели до звільнення Альтмана, а також занепокоєння з приводу комерціалізації досягнень до оцінки їх ризиків.

Відповідаючи на запитання, чи сприяло таке відкриття звільненню Альтмана, Сміт сказав: "Я не думаю, що це так. Я думаю, що між радою директорів та іншими членами ради, очевидно, були розбіжності, але вони не були пов'язані з такою проблемою".

"Що нам дійсно потрібно, так це запобіжники. Так само, як у ліфті є запобіжник, вимикач для електрики, аварійне гальмо для автобуса, так само повинні бути запобіжники в системах ШІ, які контролюють критично важливу інфраструктуру, щоб вони завжди залишалися під контролем людини", - додав Сміт.

Економічна правда