Microsoft увійде до ради директорів OpenAI, але без права голосу

Корпорація Microsoft увійде до ради директорів OpenAI, але займе там позицію спостерігача без права голосу.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що позиція спостерігача означає, що представник Microsoft може бути присутнім на засіданнях ради директорів OpenAI і мати доступ до конфіденційної інформації, але він не має права голосу з питань, включно обранням чи вибором директорів.

Про це рішення повідомив сам Альтман у своєму першому офіційному посланні після повернення до компанії.

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Раніше гендиректор Microsoft Сатья Наделла, який залучив Альтмана до компанії після його вигнання з OpenAI, сказав, що управління виробником ChatGPT має змінитися.

Додається, що нова рада директорів OpenAI активно шукає шістьох нових членів, які мають досвід у таких сферах, як технології, безпека та політика. Інвестори OpenAI навряд чи отримають місце в раді некомерційних організацій, повідомили Reuters джерела.

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Нагадаємо:

Сем Альтман за рішенням ради директорів залишив посаду CEO OpenAI, а Міра Мураті, чинна технічна директорка, тимчасово очолить компанію.

Найбільші інвестори OpenAI, серед яких Microsoft, вимагали повернути Сема Альтмана на посаді генерального директора після несподіваного рішення ради директорів звільнити його.

20 листопада стало відомо, що колишній СЕО OpenAI Сем Альтман і президент компанії Грег Брокман разом приєднаються до Microsoft, де очолять нову передову дослідницьку групу штучного інтелекту.