Виробник ШІ-чипів Biren залучив 280 мільйонів доларів після санкцій США

Китайська компанія Shanghai Biren Intelligent Technology, що займається розробкою чипів штучного інтелекту, отримала 280 млн дол від інвесторів з Гуанчжоу, які підтримуються урядом після потрапляння під санкції США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання, посилаючись на власні джерела, зазначає, що стартап Biren також вів переговори з офіційними особами в Гонконзі про додаткове фінансування і розглядає можливість налагодження діяльності на території Китаю.

"Успіх Biren у залученні нових коштів від інвесторів, пов'язаних з місцевим урядом південнокитайського міста Гуанчжоу, припадає на час, коли великі китайські технологічні фірми шукають внутрішні альтернативи ШІ-чіпам Nvidia в умовах посилення обмежень США на доступ Китаю до передових напівпровідників", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

Окрім Biren, є й інші місцеві конкуренти Nvidia, на яких Пекін та китайські фірми роблять ставку. Moore Threads Intelligent Technology Beijing, ще один китайський стартап з виробництва ШІ-чіпів, який разом з Biren потрапив під санкції США в жовтні, також залучив сотні мільйонів юанів в рамках раунду фінансування серії B-плюс.

Додається, що у Biren розглядають можливість лістингу в Гонконзі вже цього року. Якщо стартап врешті вирішить відкрити магазин на китайській території, це може посилити амбіції уряду Гонконгу розвивати місцеву індустрію мікросхем, щоб допомогти Пекіну стати самодостатнім у критично важливих галузях, включаючи передові напівпровідники.

Нагадаємо:

Реклама:

Адміністрація Байдена планує заборонити поставки в Китай більш просунутих ШІ-чипів, розроблених Nvidia та іншими компаніями: ці заходи спрямовані на те, щоб перешкодити Пекіну отримувати передові американські технології для зміцнення своєї армії.