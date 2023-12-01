Президент Microsoft убежден, что сверхумный ИИ не появится в ближайшие 12 месяцев

Брэд Смит Getty Images

Президент технологического гиганта Microsoft Брэд Смит заявил, что в течение ближайших 12 месяцев нет шансов на создание сверхразумного искусственного интеллекта и добавил, что эта технология может появиться через десятилетия.

Об этом пишет Reuters.

Сооснователь OpenAI Сэм Альтман ранее в этом месяце был отстранен от должности генерального директора советом директоров компании, но был быстро восстановлен в должности после возмущения сотрудников и акционеров на выходных.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что увольнение произошло вскоре после того, как исследователи связались с советом директоров, предупредив об опасном открытии, которое, по их мнению, могло иметь непредсказуемые последствия.

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Внутренний проект под названием Q* может стать прорывом в поисках сверхинтеллекта, также известного как общий искусственный интеллект (AGI), сообщил Reuters один из источников.

Однако президент Microsoft Брэд Смит, выступая перед журналистами в Британии в четверг, отверг заявления об опасном прорыве.

"Нет никакой вероятности того, что вы увидите так называемый AGI, когда компьютеры станут мощнее людей, в ближайшие 12 месяцев. На это уйдут годы, если не десятилетия, но я все равно думаю, что время сосредоточиться на безопасности уже пришло", - сказал он.

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Источники сообщили Reuters, что предупреждение совету директоров OpenAI было одним из факторов среди списка жалоб, которые привели к увольнению Альтмана, а также беспокойство по поводу коммерциализации достижений до оценки их рисков.

Отвечая на вопрос, способствовало ли такое открытие увольнению Альтмана, Смит сказал: "Я не думаю, что это так. Я думаю, что между советом директоров и другими членами совета, очевидно, были разногласия, но они не были связаны с такой проблемой".

"Что нам действительно нужно, так это предохранители. Так же, как в лифте есть предохранитель, выключатель для электричества, аварийный тормоз для автобуса, так же должны быть предохранители в системах ИИ, которые контролируют критически важную инфраструктуру, чтобы они всегда оставались под контролем человека", - добавил Смит.

Экономическая правда