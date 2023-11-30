Голова NVIDIA прогнозує, що ШІ "успішно конкуруватиме" з людиною вже через 5 років

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Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що штучний інтелект буде "досить конкурентоспроможним" з людиною вже через п'ять років.

Про це він сказав у середу на саміті The New York Times DealBook, пише CNBC.

ШІ-чипи Nvidia настільки популярні, що дохід компанії потроївся у у 3 кварталі.

За словами Хуанга, якщо загальний штучний інтелект (AGI) визначити як комп’ютер, який може виконувати тести у "досить конкурентоспроможний" з людським інтелектом спосіб, то таку розробку "можна побачити вже протягом наступних 5 років".

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"Бізнес Nvidia процвітає завдяки різкому зростанню попиту на потужні графічні процесори (GPU), необхідні для навчання ШІ-моделей та великих навантажень у таких галузях, як автомобілебудування, архітектура, електроніка, інженерія та наукові дослідження, а також для ChatGPT від OpenAI.

Виручка Nvidia в третьому фінансовому кварталі потроїлася, а чистий прибуток зріс до 9,24 млрд з 680 млн дол роком раніше", - пише CNBC.

Хуанг прогнозує, що конкуренція у сфері ШІ призведе до появи готових інструментів ШІ, які компанії в різних галузях будуть налаштовувати відповідно до своїх потреб - від проєктування чипів і створення програмного забезпечення до розробки ліків і радіології.

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Економічна правда