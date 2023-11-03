Яке майно Коломойського арештували після його затримання: суд оприлюднив постанову

Після оголошення 2 вересня Ігорю Коломойському підозри в шахрайстві та відмиванні майна, суд, за клопотанням детектива Бюро економічної безпеки, наклав арешт на частки підозрюваного у 12 компаніях.

Це стало відомо з опублікованої в Єдиному реєстрі судових рішень постанови Київського апеляційного суду.

Зокрема, під арешт потрапили:

100% акцій "Полтаваобленерго",

50% ТОВ "Кінотеатр Валентина",

33,4% ТОВ "Альфа-Приват, ЛТД",

30% ТОВ "Пас ЛТД",

20% ТОВ "Комерційне агентство "Віст ЛДТ",

33,4% ТОВ "Бета-К, ЛТД",

9% ТОВ "Протон-21",

25% ТОВ "Старлайт",

25% ТОВ "Фарлес",

19,6% ТОВ "Солм ЛТД",

9% ТОВ "Футбольний клуб Дніпро",

19,6% ТОВ "Сєнтоза ЛТД".

Нагадуємо:

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НАБУ і САП також намагалися накласти тимчасовий арешт на майно Коломойського. Проте їм це так і не вдалося.

8 вересня НАБУ і САП наклали на майно Коломойського тимчасовий арешт. Закон дозволяє такий механізм, але лише на 48 годин. Після цього детективи подали кілька клопотань до ВАКС про накладення повноцінного арешту.

Клопотання потрапили до судді Олега Ткаченка, який призначив їхній розгляд лише на 12 вересня, тобто 48-годинний строк до того моменту уже минув. Після цього Ткаченко відмовився розглядати клопотання.

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Як відомо, 2 вересня Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн.

Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень. Згодом розмір застави збільшили до 3,89 млрд грн.

Коломойському загрожує до 12 років ув'язнення.