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Покровський ГЗК Коломойського призупиняє основну діяльність: займатиметься брухтом

Середа, 1 листопада 2023, 20:13 - Олексій Павлиш
 
фото: сайт покровського гзк

Покровський ГЗК Ігоря Коломойського заявив, що призупиняє свою основну діяльність з видобутку руди і випуску концентрату "задля накопичення ТМЦ і проведення ремонтних робіт".

Про це повідомляється на сайті комбінату.

"Наразі відбувається певна реорганізація роботи із залученням максимальної кількості людей для охорони об’єктів підприємства та відповідно - проведення ремонтних робіт, перевезення та відвантаження із залученням техніки. На робочі місця людей, як і раніше, доставлятимуть автобусами підприємства", - йдеться у повідомленні.

Персонал також будуть задіювати на виконанні послуг для замовників. Це стосується працівників електроремонтного, ремонтно-механічного, ремонтно-будівельного, залізничного та автотранспортного цехів, а також центральної енерголабораторії. Працюватимуть  водовідливи та люди, які їх обслуговують.

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"Власники підприємства не змінились, інформація про продаж або якісь заходи у цьому напрямку у керівництва комбіната відсутня", - заявили в ГЗК.

Крім цього, комбінат планує займатись відвантаженням та розбором брухту, який можна реалізувати.

"Коли підприємство працює на повну потужність, дуже часто не вистачає ресурсів для таких робіт. Зараз для цього маємо і персонал, і техніку. У підрозділах комбінату досить багато списаних, але не розібраних і не відвантажених на склад основних засобів - наприклад, металобрухт, який під час повноцінної роботи не можемо розібрати та реалізувати. Тому зараз будемо його готувати й відвантажувати", - заявив голова правління комбінату Сергій Шуваєв.

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За його словами, ГЗК, як і ринок феросплавів загалом, через війну переживає складні часи: у 2021 році він продав 1 млн тонн марганцевого концентрату, у 2022 році цей показник зменшився майже втричі, у 2023-му - ще вдвічі.

Покровський ГЗК - найбільший в Україні виробник марганцевої руди.

Комбінат належить офшорним компаніям Exceed Investments, Profetis Enterprises, Clemente Enterprises, Alexton Holdings, які пов'язані з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Раніше Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат Ігоря Коломойського оголосив про зупинку видобутку та переробки марганцевої руди.

Економічна правда

ГЗК Коломойський Приват війна
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