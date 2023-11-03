Какое имущество Коломойского арестовали после его задержания: суд обнародовал постановление

После объявления 2 сентября Игорю Коломойскому подозрения в мошенничестве и отмывании имущества, суд, по ходатайству детектива Бюро экономической безопасности, наложил арест на доли подозреваемого в 12 компаниях.

Это стало известно из опубликованного в Едином реестре судебных решений постановления Киевского апелляционного суда.

В частности, под арест попали:

100% акций "Полтаваоблэнерго",

50% ООО "Кинотеатр Валентина",

33,4% ООО "Альфа-Приват, ЛТД",

30% ООО "Пас ЛТД",

20% ООО "Коммерческое агентство "Вист ЛДТ",

33,4% ООО "Бета-К, ЛТД",

9% ООО "Протон-21",

25% ООО "Старлайт",

25% ООО "Фарлес",

19,6% ООО "Солм ЛТД",

9% ООО "Футбольный клуб Днепр",

19,6% ООО "Сентоза ЛТД".

Напоминаем:

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НАБУ и САП также пытались наложить временный арест на имущество Коломойского. Но им это так и не удалось.

8 сентября НАБУ и САП наложили на имущество Коломойского временный арест. Закон позволяет такой механизм, но только на 48 часов. После этого детективы подали несколько ходатайств в ВАКС о наложении полноценного ареста.

Ходатайства попали к судье Олегу Ткаченко, который назначил их рассмотрение только на 12 сентября, то есть 48-часовой срок к тому моменту уже истек. После этого Ткаченко отказался рассматривать ходатайство.

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Как известно, 2 сентября Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн.

Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен. Впоследствии размер залога увеличился до 3,89 млрд грн.

Коломойскому грозит до 12 лет тюрьмы.