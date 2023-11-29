Найбільший у світі суверенний фонд планує інвестувати в приватні активи

Центробанк Норвегії фото: CNBC

Норвезький фонд добробуту з капіталом у 1,5 трильйона доларів США рекомендував додати до свого інвестиційного портфелю приватний капітал, що не котирується на біржі.

Про це пише Bloomberg.

"Дедалі більша частка глобального створення вартості відбувається на позабіржовому ринку", - заявила глава Банку Норвегії (курує найбільший у світі суверенний фонд) Іда Волден Бач.

Вона зазначила, що це рішення могло б із часом принести фонду вищий прибуток, додавши: "Ми вважаємо, що можна буде інвестувати в акції, що не котируються на біржі, таким чином, щоб виправдати наші очікування щодо прозорості та відповідальності".

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Фонд добробуту, якому належить близько 1,5% акцій, що котируються по всьому світу, неодноразово звертався до Мінфіну Норвегії (востаннє у 2018 році) з проханням дозволити додавати акції компаній, що не котируються на біржі, до його наявного портфеля. Але влада країни відмовлялася допускати фонд на світовий ринок прямих інвестицій, посилаючись на занепокоєння з приводу їхньої прозорості та витрат на управління.

Інвестиції в акції, що не котируються на біржі, можна регулювати "так само, як і наявні інвестиції фонду, що не котируються на біржі", наголошується в листі фонду до Мінфіну Норвегії.

У ньому йдеться про те, що в разі позитивного рішення фонд постарається наростити частку некотованих пайових активів у своєму портфелі до 3-5% (від $40 до $70 млрд при поточній вартості фонду), і це дасть йому змогу "скористатися перевагами розміру фонду і сприяти адекватній диверсифікації".

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У листі підкреслюється, що це менше за середній показник десяти найбільших приватних інвесторів у 80 млрд дол.

У березні уряд Норвегії попросив Центробанк країни вивчити різні аспекти некотируваних акцій і підготувати огляд, щоб допомогти Мінфіну на початку наступного року ухвалити остаточне рішення.

Професор фінансів Норвезької школи економіки Карін Торнберн не впевнена, що фонду слід змінювати успішну індексну стратегію, яка стала золотим стандартом інвестування, без вагомої причини. "Ризик у прямих інвестиціях не симетричний для фонду: негативні наслідки потенційно обійдуться набагато дорожче, ніж позитивні вигоди", - зазначила вона.

Економічна правда