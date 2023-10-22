Всі розділи
Укр / Рус

Норвегія планує збільшити обсяги допомоги Україні в енергетичній сфері

Неділя, 22 жовтня 2023, 11:01 - Ігор Пилипів
 
Фото: Міненерго

Україна та Норвегія домовилися про посилення співпраці в енергетичній сфері в рамках програми підтримки Нансена, яка передбачає надання Україні допомоги на суму 75 млрд крон.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики. 

У зустріч взяли участь заступник міністра енергетики Ярослав Демченков, керівник Норвезького агентства співробітництва у сфері розвитку (Norad) Борд Вегар Солхьеллєм, заступниці міністра закордонних справ Норвегії Маріанне Кван та посла Норвегії в Україні Хелен Санд Андресен.

Зазначається, що Norad є органом при міністерстві закордонних справ та міністерстві клімату та навколишнього середовища Норвегії, який розглядає варіанти діяльності в Україні, спрямованої на підтримку сталого післявоєнного відновлення та надання оперативної підтримки під час війни. 

Реклама:

Під час зустрічі українська та норвезька сторони обговорили, як передбачена допомога може сприяти зміцненню енергетичного сектору. Також ішлося про можливості залучення приватного сектору до зеленої трансформації та децентралізації енергетичної інфраструктури. 

Нагадаємо: 

Норвегія виділить 1 мільярд крон (92 мільйони доларів) на гуманітарну допомогу Україні.

Реклама:
Норвегія Міненергетики енергетика енергоефективність
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Норвегія приєдналась до 11-го пакету санкцій проти Росії за війну 2 жовтня 2023, 20:40
Австрія зменшить залежність від газу з РФ за рахунок Норвегії 28 вересня 2023, 12:55
Норвегія виділила ще 90 мільйонів доларів на допомогу Україні 26 вересня 2023, 19:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті