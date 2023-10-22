Норвегія планує збільшити обсяги допомоги Україні в енергетичній сфері

Фото: Міненерго

Україна та Норвегія домовилися про посилення співпраці в енергетичній сфері в рамках програми підтримки Нансена, яка передбачає надання Україні допомоги на суму 75 млрд крон.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

У зустріч взяли участь заступник міністра енергетики Ярослав Демченков, керівник Норвезького агентства співробітництва у сфері розвитку (Norad) Борд Вегар Солхьеллєм, заступниці міністра закордонних справ Норвегії Маріанне Кван та посла Норвегії в Україні Хелен Санд Андресен.

Зазначається, що Norad є органом при міністерстві закордонних справ та міністерстві клімату та навколишнього середовища Норвегії, який розглядає варіанти діяльності в Україні, спрямованої на підтримку сталого післявоєнного відновлення та надання оперативної підтримки під час війни.

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Під час зустрічі українська та норвезька сторони обговорили, як передбачена допомога може сприяти зміцненню енергетичного сектору. Також ішлося про можливості залучення приватного сектору до зеленої трансформації та децентралізації енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо:

Норвегія виділить 1 мільярд крон (92 мільйони доларів) на гуманітарну допомогу Україні.

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