Крупнейший в мире суверенный фонд планирует инвестировать в частные активы

Центробанк Норвегии фото: СNBC

Норвежский фонд благосостояния с капиталом в 1,5 триллиона долларов США рекомендовал добавить в свой инвестиционный портфель частный капитал, который не котируется на бирже.

Об этом пишет Bloomberg.

"Все большая доля глобального создания стоимости происходит на внебиржевом рынке", - заявила глава Банка Норвегии (курирует крупнейший в мире суверенный фонд) Ида Волден Бач.

Она отметила, что это решение могло бы со временем принести фонду более высокую прибыль, добавив: "Мы считаем, что можно будет инвестировать в акции, не котирующиеся на бирже, таким образом, чтобы оправдать наши ожидания относительно прозрачности и ответственности".

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Фонд благосостояния, которому принадлежит около 1,5% акций, котирующихся по всему миру, неоднократно обращался в Минфин Норвегии (последний раз в 2018 году) с просьбой разрешить добавлять акции компаний, не котирующихся на бирже, в его существующий портфель. Но власти страны отказывались допускать фонд на мировой рынок прямых инвестиций, ссылаясь на беспокойство по поводу их прозрачности и расходов на управление.

Инвестиции в акции, не котирующиеся на бирже, можно регулировать "так же, как и существующие инвестиции фонда, не котирующиеся на бирже", отмечается в письме фонда в Минфин Норвегии.

В нем говорится, что в случае положительного решения фонд постарается нарастить долю некотируемых паевых активов в своем портфеле до 3-5% (от $40 до $70 млрд при текущей стоимости фонда), и это позволит ему "воспользоваться преимуществами размера фонда и способствовать адекватной диверсификации".

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В письме подчеркивается, что это меньше среднего показателя десяти крупнейших частных инвесторов в 80 млрд долл.

В марте правительство Норвегии попросило Центробанк страны изучить различные аспекты некотируемых акций и подготовить обзор, чтобы помочь Минфину в начале следующего года принять окончательное решение.

Профессор финансов Норвежской школы экономики Карин Торнберн не уверена, что фонду следует менять успешную индексную стратегию, которая стала золотым стандартом инвестирования, без веской причины. "Риск в прямых инвестициях не симметричен для фонда: негативные последствия потенциально обойдутся гораздо дороже, чем положительные выгоды", - отметила она.

Экономическая правда