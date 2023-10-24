Найбільший у світі суверенний фонд прозвітував про квартальний збиток у понад $30 мільярдів

reuters

Найбільший у світі суверенний фонд з капіталом 1,4 трл доларів - Фонд добробуту Норвегії - зазнав у третьому кварталі збитків від інвестицій у розмірі 34 млрд доларів на тлі значного падіння вартості акцій і облігацій.

Про це пише Reuters.

Прибутковість інвестицій фонду становила мінус 2,1% за період з липня по вересень.

Акції - найбільший клас активів фонду, на який припадає 70,6% його вартості у цьому кварталі - зазнали збитків у розмірі 2,1%. Інвестиції з фіксованим доходом, на які припадає трохи більше чверті його активів, принесли збиток у 2,2%, а активи у вигляді нерухомості - 3,3%.

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"Широкомасштабний характер падіння, можливо, вказує на те, що існує невеликий фундаментальний макрофактор, який керує цим, і можна вказати на подальше зростання процентних ставок", - сказав заступник генерального директора фонду Тронд Гранде в інтерв'ю Reuters.

За словами Гранде, акції за останній рік показали кращі результати порівняно з іншими класами активів.

Але і тут фонд мав "трохи занепокоєння", оскільки зростання було "дійсно сконцентроване на кількох надвеликих американських технологічних компаніях", сказав Гранде.

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"Коли відсоткові ставки зростають так сильно і так швидко, очевидно, що з'являться компанії, яким потрібно буде рефінансувати і фінансувати себе за вищими ставками. І питання полягає в тому, чи всі мають хороші позиції, щоб зробити це з прибутковістю", - додав він.

Що стосується війни між Ізраїлем і ХАМАС, то фонд мало чим ризикує: 0,1% його інвестицій знаходиться в Ізраїлі, що еквівалентно 20,4 мільярдам крон, станом на 6 жовтня, напередодні нападу ХАМАС, пише агентство.

Фонд не змінив свою інвестиційну стратегію в цій країні, але стежить за ситуацією.

Економічна правда