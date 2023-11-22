Норвегія внесла $22 мільйони до Трастового фонду підтримки економіки України

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Норвегія внесла 240 мільйонів норвезьких крон (приблизно 22 мільйони доларів США) до Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE).

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

У міністерстві нагадали, що Трастовий фонд був Багатостороннім агентством з гарантій інвестицій Світового банку MIGA у лютому 2023 року для страхування інвестицій в Україні.

"Післявоєнна відбудова нашої країни буде відбуватись за рахунок приватних інвестицій, тому для нас важливо забезпечити максимальну безпеку для грошей інвесторів. Хочемо подякувати Норвегії за кошти, які вони направили до Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE).

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Це дозволить підтримати окремі проекти в реальному секторі, які будуть мати позитивний вплив на економіку країни", - заявила перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

"MIGA заснувало Цільовий фонд SURE, щоб допомогти розгорнути двосторонню стратегію допомоги Україні в подоланні наслідків конфлікту, що триває. У найближчій перспективі MIGA надасть гарантії для фінансування торгівлі та товарів першої необхідності, підтримки кредитів і ліквідності для малого бізнесу.

У довгостроковій перспективі MIGA планує забезпечити страхування політичних ризиків для масштабних проектів у реальному секторі економіки. Фонд має на меті задоволення поточних і очікуваних потреб із зобов’язанням підтримувати післявоєнну відбудову", - додали в Мінекономіки.

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Підтримка Норвегією трастового фонду SURE є частиною норвезької багаторічної програми підтримки Nansen для України та доповнює інше фінансування України, що надходить через Світовий банк.

Економічна правда