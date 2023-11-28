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Близько 2 700 вантажівок стоять у чергах на кордоні Польщі з Україною

Вівторок, 28 листопада 2023, 12:55 - Ігор Пилипів

Через блокування польськими перевізниками роботи чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Україною наразі в чергах перебуває близько 2 700 вантажівок.

Про це повідомляє речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Укрінформ

За словами Демченка, на напрямках, де блокування розпочалося 6 листопада, за інформацією польських прикордонників, станом на ранок - 2700 вантажівок: Ягодин і Рава-Руська по 600, Краківець - 700, Шегині - 800 вантажівок. 

Він також додав, що  кількість вантажівок, які стоять у чергах з польського боку, може бути та більшою, оскільки пропуск вантажівок не збільшився за останні дні.

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Крім того, речник ДПСУ зауважив, що  українсько-словацький кордон розблокований, вантажівки пропускають у штатному режимі. В бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" очікувало проїзду 500 вантажівок. З Угорщини станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску "Тиса" очікувало проїзду 550 вантажівок.

Нагадаємо:

Представники польських автоперевізників, які блокують кордон з Україною, заявили, що останні переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці.

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6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

За інформацією польського Міністерства інфраструктури, у блокувальників є  шість вимог:

  • повернення дозволів для українських перевізників;
  • посилення вимог перевезень в рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);
  • заборона реєстрації в Польщі компаній з капіталом з-поза меж ЄС;
  • отримання доступу до української системи "Шлях";
  • окремі черги для машин з ЄС у системі "єЧерга";
  • виділення окремих черг для порожніх авто.

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.

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