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Около 2 700 грузовиков стоят в очередях на границе Польши с Украиной

Вторник, 28 ноября 2023, 12:55 - Игорь Пилипив

Из-за блокирования польскими перевозчиками работы четырех пунктов пропуска на границе с Украиной сейчас в очередях находится около 2 700 грузовиков.

Об этом сообщает представитель ГПСУ Андрей Демченко, передает Укринформ

По словам Демченко, на направлениях, где блокирование началось 6 ноября, по информации польских пограничников, по состоянию на утро - 2700 грузовиков: Ягодин и Рава-Русская по 600, Краковец - 700, Шегини - 800 грузовиков. 

Он также добавил, что количество грузовиков, которые стоят в очередях с польской стороны, может быть и больше, поскольку пропуск грузовиков не увеличился за последние дни.

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Кроме того, представитель ГПСУ отметил, что украинско-словацкая граница разблокирована, грузовики пропускают в штатном режиме. В сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород" ожидало проезда 500 грузовиков. Из Венгрии по состоянию на утро в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Тиса" ожидало проезда 550 грузовиков.

Напомним:

Представители польских автоперевозчиков, которые блокируют границу с Украиной, заявили, что последние переговоры с украинскими чиновниками не смогли положить конец спору.

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6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.

По информации польского Министерства инфраструктуры, у блокировщиков есть шесть требований:

  • возвращение разрешений для украинских перевозчиков;
  • ужесточение требований перевозок в рамках ЕКМТ (сертификатов Европейской конференции министров транспорта);
  • запрет регистрации в Польше компаний с капиталом из-за пределов ЕС;
  • получение доступа к украинской системе "Шлях";
  • отдельные очереди для машин из ЕС в системе "еЧерга";
  • выделение отдельных очередей для пустых авто.

Читайте подробную статью о том, кто стоит за блокадой украинской границы в Польше.

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