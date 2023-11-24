Блокада кордону: Україна пропонує відкрити додаткові пункти для пропуску порожніх вантажівок

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Україна запропонувала Польщі відкрити додатковий пункт або декілька пунктів для пропуску порожнього вантажного транспорту.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, збитки від блокування кордону вже сягнули сотень мільйонів гривень.

Висоцький розповів, що наразі з польською стороною обговорюється ідея відкриття одного або ж кількох пунктів для пропуску порожнього транспорту.

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На його думку, це дасть змогу прискорити рух вантажівок в обидва боки, що допоможе перевізникам українським і польським краще працювати.

Щодо результатів тристоронніх переговорів між Україною, Польщею та Європейською Комісією 23 листопада, заступник міністра повідомив, що бачення України та Єврокомісії збігається – організований польськими перевізниками мітинг не відповідає заявленим цілям.

"Ми бачимо факти, коли гуманітарні вантажі не пропускаються. Тому йдеться про порушення базових міжнародних конвенцій у частині вільного пересування критичних товарів", – заявив Висоцький.

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Цей аргумент буде наведено на переговорах українського та польського уряду, які відбудуться в суботу, 25 листопада.

Остаточну суму збитків від блокади наразі оцінити складно, але вже ідеться про сотні мільйонів гривень.

"Сподіваємося, що в підсумку це завершиться, і сума втрат не сягне мільйонів євро", – сказав Висоцький.

Нагадуємо:

Станом на 9 ранку 24 листопада продовжується блокування трьох напрямків на кордоні з Польщею: "Ягодин", "Рава-Руська" та "Краківець". Там, за інформацією польських прикордонників, у бік України в черзі перебувають 2300 вантажівок.

Польські фермери, які приєдналися до блокади перевізників на кордоні з Україною, планують продовжити свій протест до 3 січня.