Попри сильні снігопади, жоден рейс не скасовано – УЗ

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Поїзди "Укрзалізниці" продовжують курсувати країною, попри сильні снігопади, жоден рейс не скасовано, деякі поїзди далекого сполучення прямують з відхиленням від графіка на понад годину.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

В УЗ зазначили, що посилюють пропозицію по найбільш засніжених регіонах:

+4 вагони поїзду №106 Одеса - Київ 27 листопада;

+4 вагони поїзду №248 Київ - Одеса 27 листопада;

+4 вагони поїзду №248 Одеса - Київ 28 листопада;

+4 вагони поїзду №779 Суми - Київ 28 листопада.

Через негоду деякі поїзди далекого сполучення прямують з відхиленням від графіка на понад годину:

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№247/248 Одеса - Київ,

№11/12 Одеса - Львів,

№7/8 Одеса - Харків,

№53/54 Одеса - Дніпро,

№253/254 Одеса - Кривий Ріг,

№119/120 Львів - Запоріжжя.

При цьому Київська кільцева електричка курсує за графіком.

"У добу з 26 на 27 листопада 2023 року снігопади спостерігались у всіх регіонах країни, товщина снігового покрову подекуди сягала 50 см. Загалом залізничники прибрали від снігу близько 5,4 тис стрілочних переводів та 36 пасажирських платформ. У заходах зі снігоборотьби взяли участь майже 2,5 тис залізничників", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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