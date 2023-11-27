Всі розділи
Укр / Рус

Попри сильні снігопади, жоден рейс не скасовано – УЗ

Понеділок, 27 листопада 2023, 11:59 - Олексій Павлиш
 
фото: уз

Поїзди "Укрзалізниці" продовжують курсувати країною, попри сильні снігопади, жоден рейс не скасовано, деякі поїзди далекого сполучення прямують з відхиленням від графіка на понад годину.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

В УЗ зазначили, що посилюють пропозицію по найбільш засніжених регіонах:

  • +4 вагони поїзду №106 Одеса - Київ 27 листопада;
  • +4 вагони поїзду №248 Київ - Одеса 27 листопада;
  • +4 вагони поїзду №248 Одеса - Київ 28 листопада;
    +4 вагони поїзду №779 Суми - Київ 28 листопада.

Через негоду деякі поїзди далекого сполучення прямують з відхиленням від графіка на понад годину:

Реклама:
  • №247/248 Одеса - Київ,
  • №11/12 Одеса - Львів,
  • №7/8 Одеса - Харків,
  • №53/54 Одеса - Дніпро,
  • №253/254 Одеса - Кривий Ріг,
  • №119/120 Львів - Запоріжжя.

При цьому Київська кільцева електричка курсує за графіком.

"У добу з 26 на 27 листопада 2023 року снігопади спостерігались у всіх регіонах країни, товщина снігового покрову подекуди сягала 50 см. Загалом залізничники прибрали від снігу близько 5,4 тис стрілочних переводів та 36 пасажирських платформ. У заходах зі снігоборотьби взяли участь майже 2,5 тис залізничників", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

Реклама:
Укрзалізниця
Реклама:
Матеріали за темою
USAID допоможе "Укрзалізниці" збудувати євроколію до Львова 24 листопада 2023, 20:15
Фонд держмайна: новий голова та нова підозра для ексголови, держбанки отримали надприбутки 24 листопада 2023, 17:35
Кабмін затвердив фінплан УЗ на 2024 рік: прогнозуються збитки на 12,6 мільярдів 20 листопада 2023, 18:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті