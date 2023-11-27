Попри сильні снігопади, жоден рейс не скасовано – УЗ
Поїзди "Укрзалізниці" продовжують курсувати країною, попри сильні снігопади, жоден рейс не скасовано, деякі поїзди далекого сполучення прямують з відхиленням від графіка на понад годину.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
В УЗ зазначили, що посилюють пропозицію по найбільш засніжених регіонах:
- +4 вагони поїзду №106 Одеса - Київ 27 листопада;
- +4 вагони поїзду №248 Київ - Одеса 27 листопада;
- +4 вагони поїзду №248 Одеса - Київ 28 листопада;
+4 вагони поїзду №779 Суми - Київ 28 листопада.
Через негоду деякі поїзди далекого сполучення прямують з відхиленням від графіка на понад годину:
- №247/248 Одеса - Київ,
- №11/12 Одеса - Львів,
- №7/8 Одеса - Харків,
- №53/54 Одеса - Дніпро,
- №253/254 Одеса - Кривий Ріг,
- №119/120 Львів - Запоріжжя.
При цьому Київська кільцева електричка курсує за графіком.
"У добу з 26 на 27 листопада 2023 року снігопади спостерігались у всіх регіонах країни, товщина снігового покрову подекуди сягала 50 см. Загалом залізничники прибрали від снігу близько 5,4 тис стрілочних переводів та 36 пасажирських платформ. У заходах зі снігоборотьби взяли участь майже 2,5 тис залізничників", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда